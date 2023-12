PAT * TASSULLO – CELEBRAZIONI S. BARBARA: FUGATTI E ZANOTELLI, « VIGILI DEL FUOCO, UN VALORE DELLA NOSTRA AUTONOMIA »

15.35 - domenica 17 dicembre 2023

Il presidente e l’assessore Zanotelli alle celebrazioni per S. Barbara dei VVF di Tassullo. Fugatti: “Vigili del Fuoco, un valore della nostra Autonomia”. “La scelta di celebrare la ricorrenza di S. Barbara nella Cappella di Castel Valer racconta molto dei valori che i Vigili del Fuoco esprimono. Questo luogo ha un forte significato religioso e cristiano. Ai nostri giovani trasmettiamo questi valori della civiltà trentina che ha forti radici nel mondo del volontariato, della solidarietà e naturalmente nel mondo cristiano. Valori che i VVF rappresentano e che trasmettono alla nostra comunità. La vicinanza delle istituzioni qui, oggi, dimostra la volontà di sostenere i Vigili del Fuoco, che rappresentano a loro volta un valore della nostra Autonomia; una ricchezza che dobbiamo coltivare, preservare e fare crescere.”

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenuto stamane con l’assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali Giulia Zanotelli alle celebrazioni di S. Barbara del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tassullo, nella cornice di Castel Valer.

Una location di particolare significato, come ha sottolineato il Comandante del Corpo Renzo Pinamonti, poiché il maniero domina il territorio del Comune di Ville d’Anaunia, oggi rappresentato dal sindaco Samuel Valentini, presente anche come vicepresidente della Comunità della Val di Non.

“Castel Valer è una location – afferma l’assessore Zanotelli – che rispecchia l’attaccamento dei nostri Vigili del Fuoco Volontari alla comunità e al territorio per garantire sicurezza a noi tutti. Il fatto che oggi il parroco, don Franco Torresani, sia stato nominato membro onorario del Corpo VVF di Tassullo dimostra come la comunità sia unita.”

Pompieri, famigliari, autorità civili e militari si sono infatti raccolti nella piccola Cappella affrescata e consacrata nel quindicesimo secolo per celebrare S. Barbara con le diverse espressioni della Protezione Civile trentina a testimoniare, come ha sottolineato anche il presidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi, l’unità e la coesione fra le varie realtà che portano supporto alla comunità. Maturi ha rivolto poi un ringraziamento al presidente Fugatti per la sua particolare vicinanza ai Vigili del Fuoco anche in occasione delle numerose iniziative per S. Barbara.

Il sostegno alla comunità per la sicurezza della popolazione è stato sottolineato anche dal parroco Torresani, che ha celebrato la messa attorniato da Vigili del Fuoco del Corpo e da numerosi giovani allievi. Dopo la messa e gli interventi delle autorità, la giornata è proseguita con le visite a Castel Valer a cura dell’APT Val di Non e con un momento conviviale a cura dei Nuvola. Il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tassullo è nato nel 1871. Oggi è formato da una cinquantina di Vigili fra diverse cariche e mansioni. L’attività quest’anno ha visto 86 chiamate di soccorso e 130 uscite; l’impegno totale è stato di circa 2.000 ore.