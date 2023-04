DEGASPERI (ONDA) * AMBIENTE: « COME IL COMUNE DI TRENTO (QUELLO GREEN) LIMITA IL CONSUMO DI SUOLO »

16.05 - sabato 29 aprile 2023

Interrogazione n. 4490

Come il Comune di Trento (quello green) limita il consumo di suolo

Le norme tecniche di attuazione del PRG vigente nel Comune di Trento agli articoli 57, 57 bis e 58 riportano che le aree a destinazione agricola sono riservate all’esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali.

Le aree agricole sono da sempre intese come inedificabili ed hanno segnato negli anni i connotati geografici e i limiti netti dell’espansione urbana della città e dei sobborghi.

Spesso proprio sulla variazione della destinazione di queste aree, anche recentemente si sono gioca- te partite discutibili sia nei metodi che negli esiti, certamente utili per gli interessi privati, meno per l’obiettivo sempre solo sbandierato (soprattutto a Trento) della limitazione del consumo di suolo.

Nel caso specifico pare allo scrivente che il Comune di Trento, guidato da valenti tutori dell’ambiente, sia risuscito ad andare pure oltre.

Sembra che i limiti posti per le aree a destinazione agricola siano decaduti, se fosse vero, come ri- sulta dalle immagini, che iniziative immobiliari senza precedenti stanno tranquillamente mangian- dosi la zona agricola.

Un passo per rendere nulla la differenza con le zone di espansione e di completamento contemplate dal PRG.

Chiunque svolga attività di agricoltore o di residente in zona agricola ha dovuto, deve o almeno do- vrebbe scontrarsi con i limiti edificatori che tali zone impongono. Limiti oggettivamente e obbiettivamente corretti e volti a salvaguardare il prezioso patrimonio am- bientale e paesaggistico. La normativa urbanistica è da sempre proiettata alla protezione e salvaguardia delle aree agricole soprattutto nei contesti pedemontani della città e nessuna integrazione normativa di recente introdu- zione dovrebbe aver cambiato tale visione conservativa. Nello specifico ci si riferisce agli interventi in corso a Villazzano nella particelle 483 e 472/1.

Uno degli interventi richiamati ricade, come si vede, in zona E1 Zona agricola di interesse primario.