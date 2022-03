AUTOSTRADE PER L’ITALIA * CROLLO VIADOTTO POLCEVERA: « DEPOSITATA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL RITO ALTERNATIVO NELL’ÀMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE »

14.29 - martedì 15 marzo 2022

Con riferimento al procedimento penale relativo al crollo di una sezione del Viadotto Polcevera, la Società, coinvolta ai sensi del D.lgs.231, ha presentato la richiesta di accesso al rito alternativo del patteggiamento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ottenendo il consenso da parte dei Pubblici Ministeri.

Resta in Autostrade per l’Italia la piena consapevolezza che non si potrà mai dimenticare la tragedia del 14 agosto 2018 con il suo carico non commensurabile di dolore e sofferenze che ha profondamente segnato anche la Società e tutti i suoi dipendenti.