PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 22 FEBBRAIO / DUE VITTIME / 517 CASI POSITIVI / 1.178.625 LE VACCINAZIONI SOMMINISTRATE »

16.41 - martedì 22 febbraio 2022

Coronavirus: gli aggiornamenti di martedì 22 febbraio 2022. Due vittime, 517 casi positivi.

Si registrano purtroppo due nuove vittime del Covid in Trentino. Si tratta di due donne ultranovantenni, che soffrivano di altre patologie, una vaccinata e l’altra no, decedute in una struttura ospedaliera. Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta inoltre 517 nuovi contagi, su circa 6.000 tamponi effettuati, mentre rimane stabile la situazione ospedaliera. I pazienti ricoverati sono 79 (rispetto agli 86 di ieri), di cui 7 in rianimazione (6 nel precedente bollettino). Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 11 dimissioni.

Questi alcuni dettagli: 14 i casi positivi che risultano al molecolare (su 314 test effettuati) e 503 quelli all’antigenico (su 5.725 test effettuati). I molecolari poi confermano 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

18 fra 0-2 anni,

19 fra 3-5 anni,

27 fra 6-10 anni,

18 fra 11-13 anni,

21 fra 14-18 anni,

133 fra 19-39 anni,

164 fra 40-59 anni,

59 fra 60-69 anni,

31 fra 70-79 anni e

27 di 80 o più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 17.

I nuovi guariti sono 882, per un totale che arriva a 131.270 da inizio pandemia.

Le vaccinazioni somministrate arrivano a 1.178.625, di cui 422.348 seconde dosi e 307.206 terze dosi.