PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “TRENTO MUSIC ARENA“: FUGATTI, « NUOVA FUNZIONE PER L’AREA DI SAN VINCENZO, I LAVORI SARANNO CONCORDATI CON IL COMUNE »

18:27 - 16/12/2021

Trento Music Arena, partono i lavori di approntamento. Un’ordinanza del presidente avvia le fasi operative. Fugatti: nuova funzione per l’area di San Vincenzo, i lavori saranno concordati con il Comune di Trento.

Un’ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, ha avviato le fasi operative per l’approntamento dell’area di San Vincenzo al fine di realizzare la Trento Music Arena. In base al cronoprogramma previsto, i primi lavori partiranno all’inizio della prossima settimana e riguarderanno il livellamento del terreno e la semina del manto erboso. “La nostra intenzione è quella di dare all’area di Mattarello un nuovo ruolo e di renderla viva e capace di attrarre eventi e iniziative. Le attività più importanti sono programmate per metà gennaio” sottolinea il presidente Fugatti. Il Comune di Trento contribuirà per le funzioni che gli competono.

A questo proposito, il presidente ha formalizzato con una lettera inviata al sindaco di Trento l’impegno dell’amministrazione provinciale a valorizzare la nuova vocazione dell’area di San Vincenzo attraverso il concerto della rock star Vasco Rossi, primo di una serie di iniziative che confermeranno il nuovo ruolo dell’arena. “Immaginiamo un spazio verde che sarà disponibile per attività ricreative, sia di spettacolo sia sportive – dichiara il sindaco Franco Ianeselli – Puntiamo anche a favorirne la fruibilità da parte della cittadinanza come area verde per il tempo libero”. Tutto ciò naturalmente nei periodi non occupati dalle manifestazioni per le quali il sito verrà infrastrutturato.

Intanto da parte della Provincia si esprime soddisfazione per l’andamento della vendita dei biglietti per il concerto di Trento che ha già superato le 95.000 adesioni. Si tratta come noto di una tappa extra calendario che si è aggiunta ai concerti di Vasco Rossi programmati da tempo e rinviati causa Covid, e con un pubblico molto più ampio rispetto alle altre tappe in cui il cantautore italiano si esibirà.

Per quanto riguarda ancora i lavori per l’approntamento dell’arena verde di San Vincenzo, completato il livellamento, si partirà con le operazioni di recinzione, di posa delle reti per le acque nere e bianche e del piano di appoggio, solo per citarne alcune. L’apprestamento dell’area sarà completato entro il mese di aprile. Parallelamente si sta lavorando anche per presidiare l’aspetto della sicurezza: a tal proposito uno studio specialistico è stato incaricato di analizzare le modalità di gestione del grande evento.