CONSORZIO VINI – TRENTINO * CDA: « NUOVO PRESIDENTE ALBINO ZENATTI (CANTINA MORI COLLI ZUGNA), BILANCIO 2023 CON UTILE DI 2.394 EURO »

14.14 - mercoledì 28 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ieri si è tenuta l’Assemblea generale dei Soci nell’ambito della quale sono stati approvati all’unanimità il bilancio consuntivo 2023 ed il bilancio di previsione 2024. Il bilancio consuntivo 2023 si è chiuso con un utile di 2.394 €. Si è inoltre proceduto al rinnovo degli Organi Sociali in scadenza di mandato. Per il mandato 2024 – 2026 il Consiglio di Amministrazione risulterà così composto:

PRESIDENTE

Albino Zenatti (Cantina Mori Colli Zugna)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Baldessari Mauro Curzel Angela

Dallago Damiano Giovannini Francesco Libera Lorenzo Lunelli Marcello Malfer Paolo

Pasolli Goffredo Pompeati Marchetti Carlo Luca Rigotti

Luigi Roncador

Lino Trainotti

COLLEGIO SINDACALE

Cristina Stefani Lorenzo Simoni Andrea Pergher

Lucia Corradini Michele Girardi

Consigliere (Vivallis)

Consigliere (La-Vis e Valle di Cembra)

Consigliere (Cantina Aldeno)

Consigliere (Nosio)

Consigliere (Cantina Sociale Avio / Cavit/ Cesarini Sforza) Consigliere (Ferrari F.lli Lunelli)

Consigliere (Del Revì Azienda Vinicola)

Consigliere (Vinicola Valdadige)

Consigliere (Cantina Sociale di Trento)

Consigliere (Mezzacorona)

Consigliere (Cantina Rotaliana di Mezzolombardo) Consigliere (Cantina Sociale di Ala)

Capo Sindaco

Sindaco (Cantine Monfort)

Sindaco (Cantina Sociale Rovere della Luna)

Sindaco supplente Sindaco supplente

Il Presidente Patton ha ringraziato tutti i presenti per il sostegno ed il fruttuoso cammino comune fatto dal Consorzio Vini in questi anni nel segno della sostenibilità e dell’attenzione alla produzione di qualità “Pur avendo avuto numerosi attestati di fiducia rispetto all’operato, il senso di responsabilità verso gli attuali impegni istituzionali mi ha indotto a non proseguire il cammino al vertice del Consorzio; la cantina di La-Vis e Valle di Cembra viene comunque validamente rappresentata in Consiglio ed io resterò sempre a disposizione del comparto. Ringrazio tutti per la strada percorsa e le numerose attività svolte in questi anni, tra cui voglio sottolineare l’impegno per una viticoltura più sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale”.

Il neo Presidente Zenatti, presidente della Cantina di Mori Colli Zugna, oltre ad essere socio e conferitore, si è diplomato a San Michele e lavora per l’Azienda provinciale per i servizi sanitari come tecnico della sicurezza alimentare. Egli raccoglie quindi il testimone da Patton per condurre il Consorzio per il prossimo triennio: “Ringrazio tutti soci della fiducia accordatami e delle parole di incoraggiamento, certamente un bel viatico per incominciare quest’avventura. Ritengo sia importante operare nel solco della continuità, valutando attentamente gli sviluppi futuri che pongono delle grandi sfide al mondo del vino. La salubrità del prodotto, il consumo responsabile, la stretta economica e gli indirizzi della normativa UE di settore sono alcuni degli argomenti più pregnanti che ci dovranno vedere impegnati ed attenti per garantire un futuro anche alle prossime generazioni vitivinicole del nostro Trentino.”

Come da previsioni statutarie, il Vicepresidente del Consorzio verrà individuato tra uno dei membri del rinnovato Consiglio di Amministrazione nella prima seduta.