EURICSE E LABSUS * CONVEGNO VOLONTARIATO: «LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO, NEL CONTESTO SOCIOECONOMICO IN TRASFORMAZIONE »

12.41 - mercoledì 28 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Venerdì 1° marzo, Euricse e Labsus organizzeranno un convegno nazionale a Trento, riunendo studiosi ed esperti del Terzo Settore per esplorare le evoluzioni del concetto di volontariato e le sue traiettorie di sviluppo in un contesto socioeconomico in continua trasformazione. L’evento, che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa Trento Capitale Italiana ed Europea del Volontariato 2024, si propone di esaminare l’impegno volontario nella sua dinamicità e complessità.

La prima parte del convegno sarà dedicata all’approfondimento del concetto di volontariato, la sua evoluzione normativa, il pensiero dei fondatori, la definizione nel codice del Terzo Settore e quella di “volontariato in movimento”. Nella seconda parte, riflettori accesi sull’analisi del potenziale trasformativo delle nuove forme di volontariato. Particolare attenzione sarà riservata alle pratiche emergenti di solidarietà e partecipazione, orientate a (ri)costruire legami sociali ed economici di prossimità.

Il convegno sarà inaugurato con i saluti istituzionali del sindaco di Trento Franco Ianeselli, del presidente di Euricse Mario Diani e del presidente di Labsus Pasquale Bonasora. La prima sessione, moderata dal Prof. Gregorio Arena (Labsus e Università di Trento), approfondirà il concetto di volontariato da diverse prospettive, includendo l’evoluzione normativa con le riflessioni di Carlo Borzaga (Euricse e Università di Trento) e Felice Scalvini (Assifero), il pensiero dei fondatori con Renato Frisanco (Associazione L. Tavazza), e la definizione nel codice del Terzo Settore con il prof. Luca Gori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La presidente di CSVnet, Chiara Tommasini, affronterà il tema del “volontariato in movimento” per sostenere le fragilità delle persone e curare i territori.

Nella seconda sessione, condotta da Mirella Maturo di Euricse, l’attenzione si concentrerà sul potenziale trasformativo delle nuove forme di volontariato al di fuori delle organizzazioni del Terzo Settore. Jacopo Sforzi, ricercatore di Euricse, e Elena Taverna, esperta in progettazione sociale, illustreranno pratiche emergenti di solidarietà e partecipazione orientate a (ri)costruire legami sociali ed economici di prossimità basati sulla cooperazione e la condivisione di bisogni, interessi e risorse. Francesca Fiori e Maddalena Recla di CSV Trentino esploreranno come le nuove forme di volontariato, in particolare per l’ambiente e il territorio, possano coinvolgere i giovani e collaborare con il volontariato tradizionale.

Il Convegno si terrà presso Palazzo Benvenuti, in via Belenzani a Trento, nella mattinata di venerdì 1° marzo dalle 9.30 alle 13.00.