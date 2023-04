AIDAA * PLANTIGRADI: « FUGATTI FIRMA LA SECONDA ORDINANZA PER ABBATTERE JJ4, SCELTA INCOMPRENSIBILE ED INDICE DI CONFUSIONE POLITICA »

19.53 - venerdì 28 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

FUGATTI FIRMA LA SECONDA ORDINANZA PER ABBATTERE JJ4. AIDAA:”SCELTA INCOMPRENSIBILE E INDICE DI CONFUSIONE POLITICA”.

“La decisione del presidente Fugatti di firmare la seconda ordinanza per l’abbattimento dell’orsa Gaia è un abominio amministrativo e in dispregio di tutte le posizioni politiche a favore della salvezza dell’orsa a partire dai genitori del runner ucciso dall’orsa nel tentativo di difendere i propri cuccioli. La scelta del Presidente della Provincia di Trento di firmare la seconda ordinanza è chiaramente una mossa disperata di un uomo solo che vuole dimostrare qualcosa al suo elettorato, tra l’altro è un atteggiamento da bastian contrario perché pochi forse ricordano che Fugatti chiese le dimissioni dell’allora presidente Rossi quando fu uccisa l’orsa Daniza, questo paragone crediamo che basti a raccontare la incoerenza di questo Presidente nelle scelte politiche”. Questo il comunicato dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA a commento della decisione del Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti di firmare una nuova ordinanza per l’abbattimento dell’orsa Gaia.