CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL *LIBRO “SINDACI PROTAGONISTI DELL’AUTONOMIA TRENTINA“: « PRESENTATO DA OSSANNA E BENEDETTI L’EVENTO, SI TERRÀ IL 22/7 (10.30) »

L’Assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna e il Presidente dell’Associazione Sindaci Emeriti del Trentino Armando Benedetti hanno presentato l’evento che si terrà il 22 luglio 2023 alle ore 10.30, presso la Sala di Rappresentanza della Regione – Alto Adige/Südtirol dedicato a tutti i sindaci che difendono ogni giorno l’autonomia trentina.

“Un evento speciale che rappresenta un momento di grande importanza per la nostra regione, dove celebriamo il ruolo fondamentale dei Sindaci nell’Autonomia Trentina e riflettiamo sulle sfide e i successi che hanno caratterizzato il loro impegno”. Con queste parole Lorenzo Ossanna ha annunciato l’evento in programma sabato 22 luglio alle ore 10.30 nella sala della rappresentanza della Regione dove sono stati invitati tutti i sindaci del territorio. “Durante la cerimonia – ha annunciato l’assessore – verrà consegnata una copia del libro a ciascun Sindaco ed ex Sindaco come riconoscimento del loro prezioso contributo alla nostra amata comunità”.

Il libro “Sindaci protagonisti dell’Autonomia Trentina” è il risultato di un impegno duraturo e della collaborazione tra l’Assessorato regionale agli enti locali e l’Associazione dei Sindaci Emeriti del Trentino. Dopo diversi anni dalla stesura del libro originale, è emersa la necessità di aggiornare il testo per riflettere i cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi decenni, inclusi i processi di fusione dei comuni che hanno ridotto il loro numero a 166.

“L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di rendere omaggio a coloro che hanno dedicato il loro tempo e la loro energia per servire le loro comunità come Sindaci – ha spiegato Ossanna – essi rappresentano un esempio tangibile di come l’impegno per il bene comune possa garantire un futuro ricco di speranza per tutti noi. Presto faremo un volume simile anche per i sindaci dell’Alto Adige/Südtirol”.

Ossanna poi ha confermato che continua il lavoro della Giunta ha difesa della legge regionale che consente il terzo mandato consecutivo per i sindaci. L’assessore agli enti locali crede, infatti, che una difesa della legge regionale potrebbe valorizzare, per contrastare gli argomenti della sentenza n. 60 del 2023, le ragioni dell’autonomia, che sono alla base del riconoscimento della potestà primaria in materia e le concrete specificità dell’ordinamento dei comuni della Regione autonoma.

“Crediamo di essere abbastanza sicuri di una tenuta di una nostra legge – conclude l’assessore – questo perché anche il Parlamento italiano sta pensando di portare avanti una legge che consenta fino a tre mandati consecutivi l’elezione dei sindaci in tutto il Paese”.

Il Presidente dell’Associazione Sindaci Emeriti del Trentino, Armando Benedetti, ha sottolineato l’importanza di questa pubblicazione e ha espresso gratitudine all’Assessore Ossanna per aver promosso la sua realizzazione. “Dopo quasi 30 anni siamo contenti di essere riusciti ad aggiornare questo importante volume recuperando i nomi di tutti i primi cittadini che si sono susseguiti e gli stemmi di ogni comunità del territorio”.