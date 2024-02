COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * INCONTRI ISTITUZIONALI: « IL PREFETTO SANTARELLI HA RICEVUTO L’AMBASCIATRICE DEL CANADA IN ITALIA GOLBERG »

10.50 - mercoledì 21 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Ieri pomeriggio l’Ambasciatrice del Canada in Italia, S.E. Elissa GOLBERG, è giunta a Trento per una visita ufficiale durante la quale è stata ricevuta dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Prefetto Filippo Santarelli.

L’incontro è stato caratterizzato da un clima di cordialità e ha rappresentato una importante occasione per condividere opinioni su questioni di reciproco interesse. Durante il colloquio, le autorità hanno affrontato diverse tematiche di rilievo che interessano sia l’Italia che il Canada. Le conversazioni hanno spaziato dallo scambio culturale alla cooperazione in ambito economico, riflettendo l’interesse reciproco di rafforzare i legami tra i due Paesi.