POLIZIA DI STATO * LUXOTTICA SPA: « ATTACCO INFORMATICO AI DANNI DELL’AZIENDA, LA POSTALE ESEGUE PERQUISIZIONI IN TUTTA ITALIA »

La Polizia Postale di Milano, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, su disposizione del PM titolare delle indagini Dott. Alessandro Gobbis della Procura della Repubblica di Milano, sta eseguendo perquisizioni domiciliari ed informatiche in diverse regioni d’Italia, in particolare in Veneto e in Emilia Romagna, nell’ambito delle indagini dopo il grave attacco hacker dello scorso autunno nei confronti della società Luxottica che aveva provocato ingenti danni e blocco parziale delle attività produttive.