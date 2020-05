MEDIASET – CANALE 5 * “AMICI SPECIALI” – TIM INSIEME PER L’ITALIA: « SHARE AL 18.80 % (3 MILIONI 847 MILA TELESPETTATORI), DONÀTI ALLA PROTEZIONE CIVILE 30 MILA TAMPONI »

“Amici speciali” con Tim insieme per l’Italia si aggiudica la serata con una share del 18.80 % pari a 3 milioni 847 mila telespettatori.

Lo show catalizza l’attenzione del pubblico più giovane: sul target 15-19 anni la share vola 33.24% – sui social l’hashtag #amicispeciali si aggiudica la prima posizione nei tt italia

Amici speciali con gli obiettivi di gara raggiunti ieri ha visto vincere il ballerino della squadra bianca Alessio Gaudino e ha donato alla Protezione civile: 30 mila tamponi per l’Italia rimborsi a 5 medici per 1 mese rimborsi a 10 operatori socio sanitari per 30 giorni e i proventi del televoto segui #amicispeciali su: witty tv: http://www.wittytv.it fb: @amicidimariadefilippi ig: @amiciufficiale tw: @amiciufficiale