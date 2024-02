COMUNE ROVERETO (TN) * “ROVERETO IN TASCA”: « LA GUIDA PER VIVERE AL MEGLIO LA CITTÀ, PRESENTATI I PRINCIPALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE »

10.44 - mercoledì 21 febbraio 2024

Arriva “Rovereto in tasca. Piccola guida per vivere la città”, la guida cartacea e gratuita destinata a tutti coloro abitano a Rovereto ma vogliono imparare a viverla al meglio. Il progetto è stato realizzato dal Piano Giovani di Rovereto nell’ambito del bando 2023, attraverso una proposta dell’Accademia di Comunità La Foresta poi approdata al Tavolo delle Politiche Giovanili e finanziata da Politiche giovanili, Comune di Rovereto e Provincia autonoma di Trento.

La mappa è un agile riassunto di tutto quello che può essere utile per vivere Rovereto al meglio. Sono riportate indicazioni relative ai trasporti e all’azienda sanitaria, al consultorio e alle farmacie di turno. Ma “Rovereto in tasca” è soprattutto un piccolo manuale che riassume le possibilità di intrattenimento, cultura e attività all’aria aperta offerte dalla città. Sono presentati i principali musei della città, i teatri e la biblioteca e i luoghi di aggregazione giovanile: La Foresta, SmartLab, l’Orto San Marco e Relab. Non mancano indicazioni su dove fare sport all’aria aperta o al chiuso.

La guida è nata come risposta alle esigenze dei “nuovi abitanti” di Rovereto: studenti e studentesse dell’Università o giovani lavoratori e lavoratrici che desiderano entrare in maggiore connessione con il tessuto cittadino. Non mancano consigli e indicazioni per ottenere lo status di “Roveretano/a D.O.C.”: la visita alla Campana dei Caduti, una gita ai laghetti del Leno e un giro al mercato contadino o al mercatino d’antiquariato.

Micol Cossali, assessora alla cultura e alle politiche giovanili: “Rovereto in tasca è un invito a scoprire la città destinato in particolar modo ai nuovi abitanti, giovani e studenti universitari che vogliono scoprire le opportunità offerte da Rovereto. Nella guida sono raccolti luoghi culturali, musei, spazi per incontrarsi e fare attività sia al chiuso sia all’aria aperta. Il progetto è nato dall’ascolto e dal confronto con gli studenti universitari, che hanno più volte espresso il desiderio di avere uno strumento a supporto della loro vita in città. Rovereto offre molte opportunità e questa guida può farle conoscere”.

Matteo Bolner, referente del Piano Giovani di Rovereto: “Rovereto in tasca nasce da un progetto presentato nel 2023 al Bando del Piano Giovani di Rovereto da parte dell’Accademia di Comunità La Foresta. Ci siamo seduti al Tavolo delle Politiche Giovanili e abbiamo ideato questa guida orientativa alle occasioni di Rovereto. Luoghi, associazioni, eventi, curiosità e informazioni utili per la vita quotidiana per vivere al meglio la città.”

La guida “Rovereto in tasca” si potrà trovare nei seguenti luoghi: Smart Lab, La Foresta, Biblioteca Civica.

Il progetto grafico, layout e illustrazioni sono di Justine Hartwig e Paulina Mimberg, i testi sono di Matteo Bolner, editing e revisione di Alessandro Pietro Tasselli.