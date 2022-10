RAI RADIO 1 * “UN GIORNO DA PECORA”: SEN. BIANCOFIORE (CI) * BERLUSCONI: « FA IL GRADASSO DAVANTI AI SUOI CON AUDIO FATTI USCIRE DA PERSONE FUORI DAL CERCHIO MAGICO »

16.10 - mercoledì 19 ottobre 2022

Chi ha fatto uscire gli audio di Berlusconi? “Nei prossimi giorni fate caso a chi avrà più spazio sui giornali e capirete chi è il colpevole, perché con quel gesto si è accattivato la stampa”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la senatrice Michaela Biancofiore, ora con Noi Moderati ma a lungo molto vicina al fondatore di Mediaset. Secondo lei è stato un uomo o una donna? “Un uomo e una donna, e forse anche altri”.

A suo avviso potrebbero esser stati dei parlamentari molto vicini al Cavaliere? “Secondo me non sono nomi del cerchio magico ma sono comunque molto importanti”. Gli audio ‘rubati’ di ieri hanno destato stupore. Secondo lei le ultime uscite del leader forzista fanno parte di una strategia ben precisa? “No, lui fa il gradasso davanti ai suoi deputati, vuole vedere che ha ancora il pallino in mano, questo è evidente. E fa bene: esercita la sua leadership”.