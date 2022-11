COMMISSARIATO GOVERNO * SICUREZZA TRENTO E ROVERETO: « AL VIA “MILLE OCCHI SULLE CITTÀ”, IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI DI VIGILANZA »

23.52 - mercoledì 16 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella mattinata odierna, presso il Commissariato del Governo, si è proceduto, alla presenza delle Forze dell’Ordine, al rinnovo del Protocollo d’Intesa “Mille Occhi sulle Città” con il Sindaco di Trento, dott. Franco Ianeselli, il Sindaco di Rovereto, dott. Francesco Valduga, e con i rappresentanti degli istituti di vigilanza privata “Cittadini dell’Ordine s.p.a.”, “Axitea s.p.a.”, “Rangers s.r.l.” e “Corpo di vigilanza s.r.l.”

Con tale Protocollo si intende realizzare la massima collaborazione fra le Autorità di Pubblica Sicurezza, le Forze di Polizia dello Stato, la Polizia Municipale e gli istituti di vigilanza privata in modo da favorire un costante flusso informativo, utile ai fini della prevenzione, della repressione dei reati e per un monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana.

Il Commissario del Governo Gianfranco Bernabei ha espresso soddisfazione per l’attività già posta in essere dalle Forze di Polizia, dalle Polizie locali e dagli operatori degli Istituti di Vigilanza Privata, sottolineando, altresì, l’utilità di tutte quelle forme di “sicurezza sussidiaria e partecipata” in cui viene stimolata la coscienza civica della collettività.

In considerazione dei risultati positivi finora raggiunti, anche i Sindaci hanno elogiato la presente iniziativa volta a garantire la sicurezza dei cittadini, sia quella reale che quella percepita.

Il Commissario del Governo, dopo aver evidenziato come con il presente Protocollo venga riconosciuto un valore sociale agli operatori della sicurezza privata, che stanno sempre più acquisendo una qualificata professionalità, ha ribadito come la stipula di tale Protocollo abbia come diretto beneficiario il cittadino e la tutela dei suoi diritti.