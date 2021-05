PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PISTA CICLOPEDONALE: « RIMARRÀ CHIUSA PER LAVORI FINO A VENERDÌ 21 MAGGIO, NEL TRATTO COMPRESO TRA CAMPOTRENTINO E RONCAFORT »

Campotrentino-Roncafort, ciclabile chiusa per lavori fino al 21 maggio. La pista ciclopedonale provinciale Valle d’Adige rimarrà chiusa fino a venerdì 21 maggio, nel tratto compreso tra Campotrentino e Roncafort, nel comune di Trento.

Iniziano infatti oggi i lavori di sistemazione del fondo stradale del percorso alternativo, che garantirà la continuità del percorso lungo l’argine, dove il Servizio bacini montani sta eseguendo alcuni lavori di consolidamento. In questo periodo, i ciclisti potranno utilizzare il percorso di via Maccani fino a Roncafort per rientrare sulla ciclabile a nord di Roncafort sul percoso originale.