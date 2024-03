CNA TN-AA * TRANSIZIONE 5.0: « ATTIVÀTI 15 MILIARDI DI INVESTIMENTI, PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE »

11.53 - lunedì 4 marzo 2024

Cna: “Transizione 5.0 un potente stimolo agli investimenti delle imprese”. Soddisfatto il presidente Corrarati: “Il provvedimento accoglie le nostre proposte per l’autoproduzione di energia e l’innovazione tecnologica”. Attivati oltre 15 miliardi di euro di investimenti importanti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

“Il programma Transizione 5.0, inserito nel decreto Pnrr, pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, consentirà una accelerazione degli investimenti da parte delle imprese su innovazione ed efficienza energetica”. Il presidente di Cna Trentino Alto Adige Claudio Corrarati esprime soddisfazione per il provvedimento che recepisce le proposte avanzate da anni dal sistema Cna in materia di autoproduzione.

“Nel marzo 2022 – ricorda il presidente – Cna Trentino Alto Adige lanciò un sondaggio tra i propri associati proprio su questa tema. Circa l’80% degli imprenditori intervistati si disse favorevole all’installazione di un impianto di autoproduzione. Dopo due anni ora arriva il sostegno alle imprese in questo senso. Si tratta di un risultato di grande rilevanza per la nostra associazione di categoria e di una notizia che dimostra l’attenzione del Governo nei confronti del tessuto delle piccole imprese”. Il sistema di incentivi attiverà oltre 15 miliardi di euro di investimenti da parte delle imprese di ogni settore e dimensione, contribuendo così a ridare slancio alla congiuntura economica e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Il decreto prevede un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nel 2024 e 2025 che consentiranno l’evoluzione tecnologica e soprattutto un taglio consistente ai costi energetici che rappresentano un pesante fardello per piccole e medie imprese. Il decreto si dimostra un efficace strumento di politica industriale prevedendo, tra l’altro, l’immediatezza dell’erogazione del credito d’imposta, non più vincolato al triennio. Analogamente, è positivo che alle piccole imprese sia riconosciuto un aumento del credito d’imposta fino al massimo di 10mila euro per le spese legate all’obbligo di certificazione degli investimenti realizzati.