BIDIMEDIA * SONDAGGIO EUROMEDIA – RAI 1 “PORTA A PORTA“: « PER L’88,3% NON ESISTE L’EREDE POLITICO DI BERLUSCONI, PER IL 42,9% IL GOVERNO SARÀ PIÙ DEBOLE SENZA LUI » (DATI: DIFFUSIONE 17/6 – RILEVAZIONI 15/6)

09.26 - domenica 18 giugno 2023

Sondaggio Euromedia: per l’88% degli italiani non esiste l’erede politico di Berlusconi. Per il 42% il governo sarà più debole senza di lui.

Nella serata di giovedì 15 giugno 2023 Alessandra Ghisleri di Euromedia ha presentato delle domande sul futuro di Forza Italia a seguito della morte del leader di FI, Silvio Berlusconi.

Una maggioranza schiacciante dell’88,3% è convinta che nessuno dei politici attuali può prendere il posto di Silvio Berlusconi, al contrario solo l’11,7% crede che ci sia già un erede politico. E chi potrebbe raccogliere la sua eredità, in caso? Il primo nome menzionato è quello di Antonio Tajani, attuale coordinatore di FI, subito dopo c’è Giorgia Meloni, attuale premier e leader di Fratelli d’Italia, poi il leghista Matteo Salvini, seguito dall’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e infine vengono citati anche i due figli di Berlusconi: Piersilvio Berlusconi e Marina Berlusconi.

Il 78,5% degli elettori di Forza Italia continuerà a votare il partito, mentre soltanto il 12% non voterà più FI. Regna l’indecisione tra coloro che non confermeranno il proprio voto a Forza Italia: il 67% è ancora indeciso, il 22% voterà per Fratelli d’Italia mentre l’11% voterà per la Lega.

Senza Silvio Berlusconi l’attuale governo sarà più debole: il 42,9% degli italiani ne è convinto. il 37,3% invece pensa che non cambierà nulla, il 7,2% invece crede che il governo ne uscirà rafforzato politicamente ed elettoralmente, e infine il 21,6% è indeciso al riguardo.

Indecisione anche sul futuro prossimo di Forza Italia: solo il 51,4% degli italiani è convinto che il simbolo di FI sarà presente alle prossime elezioni europee del 2024. Gli scettici al riguardo sono il 25,5% e infine il 23,1% non è sicuro di ciò che accadrà.

L’eredità politica di Berlusconi è l’alleanza di centro-destra: ne è convinto il 27,6% degli italiani e il 44,5% degli elettori di Forza Italia. Al secondo posto per gli italiani viene il rapporto personale con i grandi leader del mondo (16%, che sale al 26,7% tra gli elettori di FI), seguita da una nuova concezione di politica (14,5%, 20% invece tra gli elettori di FI). In questa classifica seguono due voci a cui gli elettori di FI hanno dato un’importanza più bassa rispetto al resto degli italiani, ovvero un linguaggio rinnovato in politica (13,7% degli italiani contro l’11% degli elettori di FI) e il leaderismo (11,9% contro il 6,7% degli elettori di FI. All’ultimo posto per gli italiani con l’11% c’è il bipolarismo, mentre per gli elettori di FI il dato sale al 17,7%. Da notare infine che il 9,3% degli italiani è indeciso sull’eredità politica del Cavaliere.