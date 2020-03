ON GIORGIA MELONI * CORONAVIRUS: « I SUPERMERCATI SIANO APERTI H24, CON FASCE ORARIE RISERVATE A VOLONTARI E PERSONALE MEDICO-SANITARIO »

«Non ridurre gli orari di apertura dei supermercati ma andare nella direzione diametralmente opposta: per me i supermercati dovrebbero essere aperti 24 ore su 24. Dovremmo pensare anche a riservare delle fasce orarie ai volontari che fanno la spesa per conto di tanti cittadini e tanti anziani che non possono muoversi e per coloro che, come medici e personale sanitario, devono lavorare molte ore e non possono permettersi di fare file chilometriche. Una estensione dell’orario di apertura dei supermercati consentirebbe di fare anche questo».

Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo in diretta alla trasmissione “Live-Non è la D’Urso” su Canale 5.