PAT * “LA BELLA ESTATE DEL MART“: « PRESIDENTI FUGATTI E SGARBI A VILLA LAGARINA, MOSTRE APERTE A “PALAZZO LIBERA“ E “PARCO GUERRIERI GONZAGA“ »

Galassia Mart: aperte le mostre a Palazzo Libera e al Parco Guerrieri Gonzaga. Il presidente Fugatti inaugura insieme a Sgarbi “La bella estate del Mart” a Villa Lagarina. Pomeriggio d’estate a Villa Lagarina, tra Palazzo Libera e il Parco Guerrieri Gonzaga dove sono allestite tre mostre realizzate in collaborazione con il Mart di Rovereto.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente Fugatti e Vittorio Sgarbi, presidente del Mart e sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. “Si compie oggi un altro passo di Galassia Mart, il progetto culturale con il quale il museo esce dai suoi tradizionali spazi per portare l’arte, la cultura e la bellezza in altre località del Trentino – le parole del presidente Maurizio Fugatti -. Lo facciamo oggi qui a Villa Lagarina con la bellissima mostra “La Bella Estate del Mart“, e siamo certi che in futuro il Mart proporrà simili iniziative anche in altri territori della nostra provincia“. L’evento è stato accompagnato dal concerto dei Labirinti Armonici. Nelle prossime settimane il Mart dedicherà un ciclo di eventi musicali alla figura di Arturo Benedetti Michelangeli a cui è dedicata una delle tre mostre.

La bella estate del Mart

Nell’ambito del progetto culturale Galassia Mart, con il quale il museo di Rovereto supporta progetti espositivi sul territorio trentino, si inserisce la Bella Estate del Mart, in collaborazione con il Comune di Villa Lagarina e con il Parco Guerrieri Gonzaga. Tre mostre in tre sedi, a partire dal 17 giugno.

Arturo Benedetti Michelangeli: portraits

Un progetto di Sonya Beretta, Giorgio Conta, Giacomo Fornari, Luca Pedrotti. A cura di Denis Isaia

Prodotto da: Associazione Musica in aulis, Mart, Conservatorio Monteverdi di Bolzano, Comune di Villa Lagarina.

Mart, Rovereto 17 giugno − 27 agosto 2023

Palazzo Libera, Villa Lagarina, 17 giugno − 8 ottobre 2023

Divisa su due sedi, tra il Mart a Rovereto e Palazzo Libera a Villa Lagarina, la mostra è un omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli, tra i più grandi pianisti del XX secolo, nato a Brescia nel 1920 e morto a Lugano nel 1995.

Al Mart e a Palazzo Libera viene esposta una serie di ritratti dedicati al musicista.

26 immagini scattate tra il 1949 e il 1963 da Enrico e Luca Pedrotti costituiscono il corpus più significativo di ritratti direttamente commissionati e autorizzati dall’artista.

38 sono invece i quadri, i bozzetti, i disegni e le sculture che Livio Conta ha realizzato nel corso degli anni, su espressa richiesta di Benedetti Michelangeli di cui fu confidente e amico.

Arricchita da eventi e approfondimenti, la mostra accompagna il pubblico attraverso concerti, dibattiti e ascolti ragionati alla scoperta di un artista controverso il cui contributo rappresenta ancor oggi motivo di plauso da parte della critica musicale.

Profondamente legato al Trentino e all’Alto-Adige/Südtirol, Michelangeli è stato docente al Conservatorio Monteverdi di Bolzano. Alla passione per la musica classica si aggiunge anche il suo interesse per i cori di montagna a cui ha donato diverse rielaborazioni dedicate principalmente al coro della SAT di Trento.

In occasione delle mostre su Arturo Benedetti Michelangeli e per approfondire la figura del musicista, il Conservatorio di Bolzano e l’Associazione Musica in Aulis organizzano Ritratti sonori, una rassegna estiva di concerti negli spazi del Mart e di Palazzo Libera. La rassegna prevede un appuntamento ogni venerdì alle 18.00 dal 23 giugno al 4 agosto e dal 25 agosto al 15 settembre. Programma disponibile sul sito del Mart (in aggiornamento).

Pietro Weber. I Guerrieri del Parco.

Da un’idea di Vittorio Sgarbi. A cura di Gabriele Lorenzoni

Parco Guerrieri Gonzaga

Villa Lagarina, 17 giugno-29 ottobre

Forme, colori, rimandi alla cultura alta e popolare e alla tradizione della terracotta caratterizzano il lavoro di Pietro Weber, artista che sin dagli anni Novanta sperimenta con valori formali e cromatici la scultura in ceramica. Nei suoi lavori si possono individuare suggestioni esotiche insieme a rimandi espliciti ai linguaggi artistici del XX secolo, periodo in cui la ceramica in Italia ritrova centralità all’interno della fluidità dei media che caratterizza l’epoca contemporanea, in particolare grazie all’opera di Lucio Fontana, Fausto Melotti e Leoncillo.

In mostra un nucleo rilevante di sculture totemiche da esterno dialoga con le piante secolari del parco, nelle radure e nelle aiuole. Completa il percorso un’installazione site-specific che si pone in dialogo con lo specchio d’acqua e con la grotta artificiale che occupano la porzione centrale del parco. Architettura e natura, spazio antropizzato e spazio animale, simbolo e oggetto divengono un tutt’uno in un’esposizione che pare germogliare spontaneamente dalla terra del parco.

Carlos Solito. Umanità, i volti nel tempo.

Da un’idea di Vittorio Sgarbi

Villa Guerrieri Gonzaga, Sala delle botti

Villa Lagarina, 17 giugno − 29 ottobre 2023

Carlos Solito è scrittore, fotografo, giornalista e regista. La personale che il Mart gli dedica presso il Parco Guerrieri Gonzaga è costituita da 33 fotografie di grande formato dedicate a volti di gente comune che l’autore ha colto in stretta connessione con i propri luoghi: paesi, chiese, semplici vie, sulle rive del mare, sul ciglio di una scogliera.

Nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, Solito gira il mondo da giovanissimo e collabora con numerosi magazine e quotidiani nazionali, realizzando reportage di viaggi. Dirige cortometraggi e documentari. Le sue fotografie sono state esposte in diversi paesi e ha pubblicato oltre una ventina di volumi illustrati per i più importanti editori italiani. Ha firmato la raccolta di racconti Il contrario del sole (Versante Sud, 2010) e Montagne (Elliot, 2012) insieme a Dacia Maraini, Paolo Rumiz, Maurizio Maggiani, Franco Arminio, Andrea Bocconi e altri. È anche autore dei romanzi Sciamenesciá (Elliot, 2016), La ballata dei Sassi e Troppa notte intorno a me (entrambi pubblicati da Sperling & Kupfer nel 2019 e 2021). Per Rizzoli ha pubblicato Sogno a Sud (2020) e La luce che non ti ho raccontato (2022).

Info:

Convenzione Mart / Parco Guerrieri Gonzaga

Presentando alla cassa del Museo il biglietto del Parco (e viceversa), si ha diritto alla riduzione sul prezzo di ingresso.

Novità sul biglietto del Mart

Da qualche settimana al Mart è in vendita il biglietto unico a 15 euro. Dura due mesi e include l’ingresso alla Casa d’Arte Futurista Depero e alla Galleria Civica di Trento.