UGO ROSSI (MISTO) * MANOVRA PAT: « L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO AUMENTA SEMPRE DI PIÙ, NON È UN BUON SEGNO »

16.17 - lunedì 21 novembre 2022

Il bilancio della Provincia autonoma di Trento: una prima considerazione molto importante.

L’avanzo di amministrazione della Provincia aumenta sempre di più. Non è un buon segno. Non è indice di efficacia delle scelte politiche e nemmeno di efficienza dell’azione di amministrativa.

È inoltre un pericolo per la nostra autonomia perché potrebbe far pensare a chi ci guarda da fuori che disponiamo di risorse eccessive (cosa peraltro non vera). E non sarà certo la manovra di assestamento a risolvere il problema; perché l’avanzo sarà ovviamente utilizzato in quella sede, ma finirà per generare altro avanzo l’anno successivo (come successo in questi anni).

Ecco i dati.

Ugo Rossi

Consigliere Pat, già Presidente Provincia Trento