PRO VITA & FAMIGLIA * #STOPABORTO!: « AL VIA I CAMION VELA PER LA NUOVA CAMPAGNA, IL MESSAGGIO È ” NON ESISTE IL DIRITTO DI UCCIDERE UNA PERSONA UMANA ” »

Al via i camion vela per la nuova campagna #StopAborto! Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta: #StopAborto!”.

Torna con questo messaggio la campagna in difesa della vita nascente di Pro Vita & Famiglia, che è partita mercoledì 20 gennaio da Roma mediante numerosi camion vela e a seguire in tutta Italia. “Con questi cartelloni si vuole mandare un messaggio chiaro: non esiste il diritto di uccidere una persona umana!”.

Così la nota della onlus prolife già promotrice della campagna #dallapartedelledonne contro la pillola abortiva Ru486 che tanto ha fatto scalpore e sollevato diverse polemiche da parte di chi non vuole accettare la scienza e la verità.