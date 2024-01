CASTELLO DI FIEMME (TN) * “SKIRI TROPHY XCOUNTRY“: « LO “SCI CLUB ALPI MARITTIME“ DOMINA LA CLASSIFICA A SQUADRE, AL TERMINE DELLE DUE GIORNATE DI GARE »

15.48 - domenica 21 gennaio 2024

Oggi è continuata la grande festa per i primi 40 anni dello Skiri Trophy XCountry con le categorie di Ragazzi e Allievi che sono scese in pista fra i binari dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero. Quattro i podi di giornata che hanno visto trionfare atlete e atleti da tanti sci club diversi.

Nella categoria U14 femminile sigla una splendida tripletta lo Sci Club Alpi Marittime con le piemontesi Elena Carletto, Cloe Giordano e Giada Grosso sul podio in quest’ordine. “Questa pista è bellissima, le salite mi piacciono molto ed è proprio lì che ho sferrato il mio attacco, sono davvero contenta” afferma la vincitrice Carletto. Fra i maschi coglie un trionfo all’ultimo respiro il veneto Thomas Gaole, con una vittoria in spaccata davanti al lombardo Nicolò Pedranzini. Completa il podio, più staccato, il piemontese Joei Lisciandrello.

Fra le allieve della categoria U16 ha brillato il talento di Alice Leoni (GS Marzola) che, già conquistatrice di un 2° posto allo Skiri del 2022 fra le Ragazze, stavolta ha messo in fila tutte le avversarie. “È stata una gara dura e combattuta fino all’ultimo momento, su una pista tanto bella quanto difficile. Sono molto contenta di come è andata” afferma solare all’arrivo. Finiscono con la trentina sul podio due slovene, Ula Kuhar e Mija Kastelec. E il Trentino esulta anche nella gara maschile degli U16, perché è Thomas Maestri dell’US Carisolo ad aggiudicarsi la vittoria, con il classe 2008 a precedere un altro trentino sul podio, Nicolò Calzà. “Sono proprio soddisfatto, mi sono sentito bene per tutta la gara e arrivare primo è davvero bello” afferma raggiante Maestri. Il veronese Filippo Segala, grazie a una spaccata prodigiosa, si aggiudica il 3° posto al photofinish beffando per un nulla il piemontese Giacomo Barale.

Al termine delle due giornate di gare lo Sci Club Alpi Marittime domina la classifica a squadre, con il sodalizio piemontese a precedere quello lombardo dello SC Alta Valtellina e quello veneto dello SC Bosco Lessinia. L’altoatesina SC Gardena è la migliore società sportiva della regione e chiude al 12° posto davanti alle trentine Unione Sportiva Carisolo e Sci Club Ledrense.

Avvincenti come non mai le gare odierne allo Skiri Trophy, che fra rocambolesche cadute nelle fasi iniziali e combattuti duelli hanno messo in scena un grande spettacolo per lo sci di fondo giovanile. Il sole ha contribuito a rendere ancora più piacevole una giornata già incredibile, caratterizzata dall’entusiasmo dei giovani fondisti e dal caloroso tifo del folto pubblico presente a bordo pista. Soddisfatta la coordinatrice dell’evento Nicoletta Nones: “Sono davvero orgogliosa. Lo Skiri Trophy richiede tanti sforzi e tanto impegno, ma grazie alla collaborazione dei nostri numerosi partner è un piacere allestire questo evento”.

La festa per il 40° dello Skiri Trophy prosegue con le cerimonie di premiazione e di chiusura a Castello di Fiemme, per un evento che anche fuori dai binari del fondo non smette di emozionare.

Ragazzi maschile

1 Gaole Thomas SC Bosco Lessinia 11:57.45; 2 Pedranzini Nicolo’ Sc Alta Valtellina 11:57.81; 3 Lisciandrello Joei S.C. Valle Pesio 12:14.71; 4 Grigi Davide SC Primaluna 12:16.96; 5 Fulcheri Luca Sci Club Valle Ellero 12:17.63; 6 Giordano Jonathan SC Alpi Marittime 12:18.28; 7 Lisciandrello Liam S.C. Valle Pesio 12:20.03; 8 Bracchi Zaccaria Sporting Club Livigno 12:21.41; 9 Silar Urh Nd Ratece-Planica 12:25.58; 10 Spechenhauser Matteo Sc Alta Valtellina 12:26.07

Ragazzi femminile

1 Carletto Elena SC Alpi Marittime 08:11.52; 2 Giordano Cloe SC Alpi Marittime 08:20.45; 3 Grosso Giada SC Alpi Marittime 08:23.29; 4 Santaniello Monica Sci Cai Monte Lussari 08:25.19; 5 Moser Magda Sarntal Raiffeisen 08:32.66; 6 Macario Stella S.C. Valle Pesio 08:38.58; 7 Tomaževič Mirjam Šd Gorje 08:40.23; 8 Lai Beatrice SC Alpi Marittime 08:42.85; 9 Pavan Maddalena SC Valdobbiadene 08:43.53; 10 Andreolli Adele Made2win Trenteam 08:44.01

Allievi maschile

1 Maestri Thomas US Carisolo 13:22.92; 2 Calzà Nicolò SC Ledrense 13:35.74; 3 Segala Filippo SC Bosco Lessinia 13:36.51; 4 Barale Giacomo SC Alpi Marittime 13:36.57; 5 Ticar Azbe Tsk Jub Dol Slovenia 13:37.01; 6 Selle Gabriel Stella Alpina Carano 13:37.71; 7 Zanoli Matteo Sc Alta Valtellina 13:41.47; 8 Cicolini Diego SC Rabbi 13:46.73; 9 Benetti Aron SC Gran Paradiso 13:48.37; 10 Praolini Geremia Sc Alta Valtellina 13:48.68

Allievi femminile

1 Leoni Alice Marzola G.S.D. 12:21.15; 2 Kuhar Ula Tsk Jub Dol 12:25.53; 3 Kastelec Mija Nšd Medvode 12:26.80; 4 Forneris Luna SC Alpi Marittime 12:30.84; 5 Miraglio Mellano Magali’ SC Alpi Marittime 12:34.08; 6 Camperi Viola SC Alpi Marittime 12:49.85; 7 Biondini Michela Sc Gallio 12:53.58; 8 Cavallera Iris SC Alpi Marittime 12:54.25; 9 Brocchiero Lucia SC Alpi Marittime 12:54.58; 10 Delfino Lucia SC Valle Stura 12:55.18

Classifica squadre

1 Sci Club Alpi Marittime Piemonte p. 197; 2 Sc Alta Valtellina Ad Lombardia 173; 3 Sci Club Bosco Lessinia Veneto 97; 4 Asd Sporting Club Livigno Lombardia 66; 5 Ski Association Pgz Croatia 65