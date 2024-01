COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA * “CICLOVIA“ – ASSEMBLEA GENERALE: « SI INTERVENGA PRESSO LE ISTITUZIONI COMPETENTI, PER SOSPENDERE LA PROGETTAZIONE »

18.36 - sabato 20 gennaio 2024

Gentile Presidente della Comunità del Garda Spettabili Membri dell’Assemblea. Il Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda ringrazia di poter partecipare con una breve nota al dibattito sull’opera pubblica ‘Ciclovia del Garda’ che sta avendo luogo in questa sede. Negli scorsi mesi il Coordinamento ha svolto un’intensa attività di studio, informazione e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze che questa infrastruttura può avere sul territorio gardesano, nelle sue diversificate caratteristiche, sempre ricercando il dialogo con le istituzioni pubbliche.

Ora il dibattito sulla ciclovia si è di molto amplificato e articolato con varie prese di posizione sulle problematicità in ordine alla sicurezza, ai costi, all’impatto paesaggistico ed ambientale e sulla viabilità non più ignorabili.

Il Coordinamento, il cui pensiero è sintetizzato nella frase ‘Ciclovia del Garda? Non così’, sottolinea innanzitutto l’alto rischio idrogeologico e sismico intrinseco alla infrastrutturazione a sbalzo sulle falesie accanto all’impatto paesaggistico, nonché la pericolosità della circolazione promiscua tra traffico automobilistico e ciclistico sulle affollate strade del basso lago.

Non secondario è l’effetto di ulteriore aggravamento della viabilità sulle strade gardesane che potrebbe portare alla paralisi per lunghe giornate o periodi dell’anno.

Il Lago di Garda con le sue straordinarie potenzialità, se non vogliamo che volga al declino turistico ed economico ed al suo definitivo degrado, richiede un cambiamento rapido di visione.

E’ giunto il momento di agire in questo senso, anche se il processo durerà anni.

Non è questa la sede per entrare nei dettagli di una proposta, che compete certamente a più soggetti: Comuni, Province, Regioni, la Comunità del Garda stessa, Ministeri, Governo.

Ne esponiamo qui perciò le linee sommarie.

Il primo passo da compiere è la sospensione della progettazione dell’infrastruttura per ripensarla in termini di sostenibilità ambientale, economica, paesaggistica e sociale sia nella parte altogardesana che in quella del basso lago. Quali le possibili alternative?

Secondo il Coordinamento in primo luogo è necessaria la valorizzazione e trasformazione della navigazione con i battelli di ultima generazione, ecologici e efficienti, di cui non mancano gli esempi. Una politica di promozione e di incentivazione di un servizio pubblico non solo tra i turisti, dunque, ma anche tra i residenti con adeguata agevolazione tariffaria consentirebbe di spostare molta parte dell’intenso flusso veicolare sulla via d’acqua offrendo sempre una sorprendente visione del lago e delle sue sponde.

Coordinamento interregionale per la tutela del Garda

coordinamento.tutela.garda@gmail.com – coordinamento.tutela.garda@lamiapec.it

In secondo luogo vanno individuati percorsi alternativi per ciclisti nell’entroterra che ne valorizzino le splendide caratteristiche paesaggistiche ed ambientali come dichiaratamente prescritto dalle finalità della normativa sulle ciclovie.

Concludendo, a questa Assemblea il Coordinamento chiede di intervenire presso le Istituzioni competenti, al fine sopra indicato della sospensione della progettazione, e di promuovere, al contempo, una fase collegiale di studio con tutti i soggetti coinvolti nell’ottica di un approccio sistemico alle criticità di cui soffre da anni il Lago, bene comune di straordinario valore, per una sua riqualificazione e trasformazione in senso qualitativo.

Grazie dell’attenzione.

Il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda

che riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi diffusi e privati cittadini delle tre Regioni cui appartiene amministrativamente il lago di Garda, nello specifico, in persona dei loro rappresentanti:

Associazione GAIA Animali&Ambiente, Desenzano del Garda (BS)– Isabella D’Isola

Associazione GAIA Animali&Ambiente Nazionale, Milano – Edgar Meyer

Associazione Garda Diritti, Desenzano (BS) – Giuseppe Buongiorno

Associazione La Cittadella, Lonato del Garda (BS) – Davide Sigurtà

Associazione per il WWF Trentino – Carla Del Marco, Paolo Matteotti

Associazione Riccardo Pinter, Riva del Garda (TN) – Paolo Matteotti

Comitato Desenzano più Verde, Desenzano del Garda – Rossana Baiocco, Marina Brunner, Mauro Mazza, Lorella Tononi Comitato Oliveto di Goethe, Nago-Torbole – Giovanni Mazzocchi

Comitato per la difesa del Carpione, Toscolano Maderno – Fiorenzo Andreoli, Beatrice Zambiasi

Comitato promotore per il Parco Colline Moreniche del Garda, Desenzano del Garda (BS) – Emilio Crosato, Gabriele Lovisetto Comitato SAL-Salvaguardia Area Lago, Riva del Garda (TN) – Marina Bonometti, Paolo Ciresa, Maria Elisabetta Montagni, Silvia Ropelato

Comitato Salvaguardia Olivaia, Arco (TN) – Marco Piantoni

Comitato Sviluppo Sostenibile – Duilio Turrini

CTG Monte Baldo aps, Caprino Veronese (VR) – Maurizio Delibori

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro – Carla Del Marco, Duilio Turrini

Garda Sostenibile: Rete interregionale di associazioni per lo sviluppo sostenibile del lago di Garda – Luigi Del Prete

Gruppo Tignale 24, Tignale (BS) – Antonio Moro

Il Carpino-APS, Verona – Mario Spezia

Italia Nostra Verona – Marisa Velardita con l’appoggio di Italia Nostra Brescia – Rossana Bettinelli, Italia Nostra Trento – Manuela Baldracchi

L.A.CU.S., Associazione di operatori culturali gardesani, Lonato del Garda (BS) – Luigi Del Prete

Legambiente Baldo-Garda, Il Tasso – Raffaello Boni

Legambiente circolo per il Garda – Cristina Milani

Legambiente Verona – Chiara Martinelli

Petizione change.org: Contro una ciclovia del Garda, non sostenibile (portatori d’interessi per 2.000 firme al 2.12.2023) – Alberta Cazzani, Monica Tessarolo, Wolfgang von Klebelsberg

Slow Food Terreacque bresciane, Padernello (BS) – Lorenzo Econimo, Delegata Garda: Marina Brunner

TAG-Tavolo Ambiente Garda (che riunisce il Distretto Economia Solidale del Basso Garda, Ecorete per il Garda, CAT Comitato Ambiente Territorio Basso Garda, La Cittadella e Magnifica Salò), Lonato del Garda – Daniela Carassai, Alessia De Munari, Sergio Salodini

Luca Trentini, Toscolano Maderno (BS)

WWF Bergamo Brescia – Paolo Zanollo

WWF Veronese, Verona – Michele Dell’O’