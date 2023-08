LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI PAT: « ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA, “ IL TRENTINO VINCE SE RIMANE TRENTINO ” »

07.27 - mercoledì 30 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

lo slogan dell’Alleanza Democratica Autonomista recita “è il Trentino che vince”. Uno slogan semplice, ma efficace. Il Trentino vince innanzitutto se i trentini si recheranno alle urne ad ottobre 2023; l’astensione degli ultimi appuntamenti elettorali fanno pensare ad una elevata astensione anche per il prossimo ottobre. Il Trentino è un territorio responsabile, abitato da persone che ben conoscono le peculiarità del proprio territorio e la speciale autonomia che lo contraddistingue. Andare a votare significa anche credere in tutto ciò e quindi responsabilità affinché i privilegi presenti grazie all’autonomia speciale rimangano.

Il Trentino vince se non si fa trasportare dall’ondata della “pazza” politica nazionale, che, oggi, è capitanata dal partito di estrema destra; in Trentino non dovrà essere cosi, ne andrà dei nostri privilegi speciali. Il Trentino vince se trainato da forze politiche territoriali, slegate dalle dinamiche dei partiti nazionali. Due nuove forze politiche territoriali possono fare un grande risultato: Campobase e Casa Autonomia. I primi non sono solo l’ex UPT, ma un partito che abbraccia l’anima civica e popolare. I secondi, invece, sono l’anima autonomista, non solo quelli che sono fuggiti dal PATT. Il PATT è stato snaturato e la vera anima è rimasta grazie al coraggio di Demagri e Dallapiccola.

Il Trentino vince se rimane Trentino.

*

Lorenzo Rizzoli – Trento