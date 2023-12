CARABINIERI – TRENTO * SAN MICHELE ALL’ADIGE: « DOPO LE MINACCE SI PRESENTA SOTTO CASA DEI GENITORI DELL’EX FIDANZATA, ARRESTATO »

16.28 - giovedì 21 dicembre 2023

Nel corso della mattinata del 20 dicembre u.s., i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento sono intervenuti, a seguito di telefonata pervenuta al numero unico di emergenza “112”, in San Michele all’Adige, presso l’abitazione di una coppia lì residente la quale aveva segnalato che si era presentato sotto casa, insistendo per entrare, l’ex fidanzato della figlia – un giovane di 23 anni, già noto alle Forze dell’ordine – il quale era alla ricerca della ragazza, non essendosi verosimilmente ancora rassegnato alla chiusura della relazione avvenuta qualche mese fa.

Ciò che ha fatto scattare gli ulteriori accertamenti da parte dei militari (ed il successivo arresto) è stato inoltre il fatto che il giovane, già nel precedente mese di agosto, era stato denunciato dai genitori della ragazza per alcune gravi minacce che gli avrebbe rivolto al termine della relazione sentimentale con la loro figlia..

All’arrivo sul posto della pattuglia, per di più, il soggetto si è rifiutato di fornire le proprie generalità, cercando anche di spintonare i Carabinieri con il verosimile intento di guadagnarsi – senza successo – la fuga: una volta fermato, pertanto, è stato arrestato e ristretto ai domiciliari in attesa dell’udienza che si terrà nella giornata odierna presso il Tribunale di Trento.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.