SEGUGIO.IT * LUCE E GAS: « OSSERVATORIO, LE RICERCHE DEGLI UTENTI CON BASSO CONSUMO AUMENTANO DEL +150% »

Luce e gas: l’instabilità del mercato porta con sé una riduzione dei consumi e una maggiore propensione al risparmio.

• Nel periodo luglio-settembre 2023 gli utenti alla ricerca di una tariffa luce più conveniente sono cresciuti del +11% rispetto agli stessi mesi 2022, e la fascia di utenti con consumi annui fino a 1.000 kWh aumenta del + 150%

• Nel quarto trimestre del 2023, gli utenti con un consumo annuo fino a 2.000 kWh rappresentano il 46% del totale: nello stesso periodo del 2022 erano il 36%

• Anche per il gas si riscontra una maggiore propensione al risparmio: gli utenti con consumi medio-bassi, fino a 1.000 Smc, passano dal 43% al 53%

• In ambito gas, guida il fattore geografico e climatico: il 65% delle ricerche sono nel Nord Italia dove risulta più accentuata anche la tendenza a ridurre i consumi.

Il mercato continua a registrare un costo molto elevato di luce e gas rispetto ai valori precedenti all’inizio della crisi. Anche se i picchi toccati a fine 2022 sono lontani, le quotazioni si traducono in bollette con importi ancora elevati. I dati dell’Osservatorio Segugio.it, relativi all’andamento delle ricerche di offerte luce e gas più convenienti, confermano un aumento dell’interesse verso il risparmio in bolletta. Cresce sia il numero di utenti che attivamente ricercano tariffe più vantaggiose, sia la propensione a ridurre i consumi. In ambito gas naturale, l’interesse è legato al territorio e quindi al clima. Il Nord Italia guida le ricerche con una forte tendenza degli utenti a ridurre i consumi energetici.

Osservatorio Segugio.it: le ricerche degli utenti con basso consumo aumentano del +150%

I dati raccolti dall’Osservatorio Segugio.it fotografano una crescita della propensione al risparmio in vista dell’inverno e della fine della Tutela. Contemporaneamente si registra anche una maggiore attenzione a diminuire i consumi. Per l’energia elettrica, infatti, l’aumento delle ricerche complessive di tariffe vantaggiose nel corso del terzo trimestre 2023 è stato del +11%, rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, analizzando gli utenti che dichiarano un consumo annuo fino a 1.000 kWh, la crescita è molto più netta: +150% rispetto all’anno scorso. Crescono anche le ricerche di coloro che consumano tra 1.000 kWh e 2.000 kWh annui: +18%. In calo, -9%, le ricerche tra chi ha consumi medio-alti, tra 2.000 kWh e 3.000 kWh all’anno.

Luce e gas: crescente attenzione delle famiglie italiane alla riduzione dei consumi

Nel corso del 2023, si è registrata una crescente attenzione alla riduzione dei consumi. Gli utenti con consumi fino a 2.000 kWh rappresentano il 36% delle ricerche nel primo trimestre 2023, passando rispettivamente al 39% e 41% nel secondo e terzo trimestre, arrivando così a +7 punti percentuale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati relativi ai mesi di ottobre-novembre 2023 confermano questa tendenza: il 46% delle ricerche è nella fascia di consumo fino a 2.000 KWh (+ 8 punti percentuali rispetto al 2022). Anche sul gas i dati del quarto trimestre 2023 confermano la riduzione dei consumi: la fascia fino a 1.000 Smc rappresenta il 55% delle ricerche mentre lo scorso anno era il 43% (+12 punti percentuali).

Due ricerche su tre di tariffe gas arrivano dal Nord Italia

Le ricerche di tariffe gas sono chiaramente influenzate dall’ambito territoriale e quindi climatico: in particolare, l’impatto del riscaldamento autonome è pari a circa l’80% dei consumi annuali. Nel quarto trimestre del 2023, infatti, le ricerche di tariffe gas nell’Italia Nord Orientale (Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli – Venezia Giulia, Emilia – Romagna) e Nord Occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria), dove risiedono il 45% degli italiani, coprono il 65% del totale. La sola area Nord Orientale, dove vivono il 36% dei consumatori, copre il 54% delle ricerche di tariffe gas.

Nord Italia: più accentuata la riduzione dei consumi gas

Incrociando i dati territoriali con le fasce di consumo gas emerge che: ancora una volta, nel quarto trimestre 2023, aumentano le ricerche gas per consumi medio-bassi. Nel nord–est, ad esempio, le ricerche con consumi fino a 1.400 Smc passano dal 64 al 73% rispetto al 2022. Anche nell’area Nord Occidentale i basso-consumanti crescono di 9 punti percentuali (77% delle ricerche). Pur con impatto minore, una tendenza a ridurre i consumi si registra anche nelle altre aree del Paese, come l’Italia Centrale (+4 punti), l’Italia Centro-Sud Orientale (+6 punti), l’Italia Centro-Sud Occidentale (+4 punti) e l’Italia Meridionale (+6 punti).

