COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * INCONTRO PUBBLICO LONA LASES: « PREFETTO SANTARELLI, « CON FRANCINI E PEDRON FOCUS SU INFILTRAZIONI MAFIOSE E TERRITORIO »

13.44 - mercoledì 29 novembre 2023

Si è tenuto ieri sera, martedì 28 novembre, presso il Teatro comunale di Lona-Lases (Tn), il dibattito pubblico dal titolo “Infiltrazioni mafiose – Analisi e difesa del territorio per un futuro libero e democratico”, organizzato dal Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli e dal Commissario straordinario Alberto Francini, che da un anno amministra il comune di Lona Lases, con la partecipazione della Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Provincia autonoma di Trento, Laura Pedron.

Nella circostanza sono state affrontate tutte le tematiche concernenti il dannoso fenomeno delle infiltrazioni mafiose con particolare riferimento alla realtà locale, anche alla luce delle recenti risultanze processuali che, seppur parziali, essendo allo stato di primo grado di giudizio, hanno messo in luce in maniera analitica l’azione criminale della compagine mafiosa che ha infiltrato quel territorio.

In particolare, il Commissario del Governo ha ribadito la necessità di comprendere bene gli avvenimenti che hanno colpito la zona del porfido per avviare un percorso di risanamento democratico con la collaborazione delle istituzioni, delle associazioni, dei comitati e della comunità locale.

L’azione della Magistratura, che attraverso le sentenze pone dei capisaldi in merito a questo genere di situazione e riduce il rischio di derive, dev’essere accompagnata da un processo di partecipazione e impegno al fine di poter arrivare, nel caso di Lona Lases, ad un’amministrazione eletta dai cittadini.

La Comunità non sarà lasciata sola, l’impegno del Commissario del Governo e delle forze dell’ordine sarà massimo.

Il Prefetto Santarelli, che ha fortemente voluto questo incontro, ha molto apprezzato l’ampia partecipazione di cittadini, esponenti politici, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni e si è riproposto di ripetere l’iniziativa nel prossimo mese di gennaio.

Un ringraziamento particolare va anche ai rappresentanti della stampa, presenti numerosi, che hanno sempre con professionalità e puntualità raccontato tutti gli aspetti più rilevanti delle vicende che hanno riguardato la Comunità di Lona Lases.