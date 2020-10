PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – PROTEZIONE CIVILE * CORONAVIRUS: « A BRUNICO MESSA IN QUARANTENA  L’INTERA SCUOLA DELLE ORSOLINE »

Quattro nuovi casi accertati nelle scuole in lingua italiana e tedesca. A Brunico quarantena per tutti i 133 ragazzi delle medie presso le Orsoline.

Quattro i casi accertati oggi (8 ottobre) nelle scuole italiane e tedesche altoatesine. A Brunico, intanto, dopo diversi casi di positività fra gli allievi, l’intera scuola delle Orsoline è stata messa in quarantena.

Per quanto riguarda gli istituti in lingua italiana accertato oggi un caso di positività al Covid-19 presso la scuola dell’infanzia “Biancaneve” di Bolzano e un altro presso la scuola Foscolo di Bolzano. In questo secondo caso, la classe dell’alunno risultato positivo è stata posta in quarantena. Su indicazione dei medici sono stati applicati i protocolli di sicurezza ed è stata effettuata anche la sanificazione dei locali interessati.

Anche al Realgymnasium Peter Anich di Bolzano è stato registrato un caso di positività fra gli studenti e così alla media Vizentinum di Bressanone. In entrambi i casi è stata disposta la quarantena per i compagni di classe. Quarantena anche per tutti i 133 ragazzi della scuola media delle Orsoline a Brunico, dopo che nei giorni scorsi si sono verificati vari vasi di positività.

Per tutte le informazioni sulle scuole italiane è possibile contattare Thomas Laconi (thomas.laconi@provincia.bz.it). Per quelle in lingua tedesca la persona di riferimento è l’intendente Sigrun Falkensteiner.