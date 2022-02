APT VALSUGANA LAGORAI (TN) * ADOTTA UNA MUCCA: « PER PORTARE A CASA I SAPORI ED I PROFUMI DELLA MONTAGNA TRENTINA »

7:07 - 2/02/2022

Una mucca per amica? Da oltre vent’anni portiamo avanti questo progetto sostenibile che assegna un padrone a centinaia di mucche ogni anno: dal 2005 ne sono state adottate più di 10.000! E tu hai già adottato la tua mucca per la stagione 2022?

Per adottare una mucca è sufficiente un pagamento di 65 euro:

50 euro vengono destinati alla malga per il mantenimento estivo in quota della “tua” mucca e ti verranno poi corrisposti sotto forma di prodotti caseari quando andrai in malga, durante l’estate, a trovare la “tua” mucca;

15 euro saranno utilizzati per la gestione del progetto e per progetti territoriali e di beneficenza.

Una volta fatto il pagamento, l’utente riceve un attestato/certificato di adozione (che deve essere consegnato in malga per il ritiro dei prodotti) e la carta d’identità della mucca scelta.

Si può scegliere la malga preferita e di conseguenza una delle mucche della malga.

Potrai andare in malga a far visita alla tua mucca durante il periodo dell’alpeggio, indicativamente da metà giugno a metà settembre 2022*. Adottando una mucca avrai diritto a ricevere prodotti caseari di malga per un importo pari a 50 euro, all’unica condizione di andare a trovare la tua mucca di persona. Potrai scegliere tra formaggi freschi e stagionati, gustosissime ricotte, burro, tosella e latte fresco, per portarti a casa i sapori e i profumi della montagna trentina.

