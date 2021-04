RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * « LUNEDÌ 26 APRILE NICOLA PORRO INTERVISTERÀ GUIDO BERTOLASO E ANTONIO TAJANI »

L’autista di pullman turistici, il gestore di un teatro, la sarta di abiti da sposa, la titolare di un ristorante senza tavoli all’aperto: imprenditori, dipendenti e liberi professionisti stremati da mesi di chiusure anti-Covid saranno ospiti a “Quarta Repubblica” – il talk-show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro – in onda domani, lunedì 26 aprile, in prima serata su Retequattro.

Nel corso della serata, con il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale Guido Bertolaso, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto di Malattie infettive del San Martino di Genova, ampio spazio sarà dedicato agli ultimi aggiornamenti sulla campagna vaccinale e alla prima giornata di riaperture, con il ritorno di molte regioni in zona gialla ma anche con la conferma del coprifuoco alle ore 22.00, motivo di tensioni all’interno della maggioranza.

E ancora, un approfondimento sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da 221,5 miliardi che l’Italia deve consegnare a Bruxelles entro venerdì e che il premier Mario Draghi comincerà a illustrare proprio nella giornata di lunedì 26 aprile al Parlamento. Inoltre, un servizio sul lungo percorso a ostacoli per ottenere il Superbonus del 110 per cento per interventi che rendano le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico e più sicure.

Tra gli ospiti della puntata anche: il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni (Lega), la vicepresidente del Senato Anna Rossomando (Pd), la componente della Commissione Giustizia della Camera Matilde Siracusano (FI), il costituzionalista Giovanni Guzzetta, il magistrato Giuliano Castiglia, Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Filippo Facci, Tommaso Labate, Alessandro Barbano, Francesco Borgonovo, Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri. Come sempre, nel corso della serata, gli interventi di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.