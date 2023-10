PRO VITA FAMIGLIA * UTERO IN AFFITTO: COGHE, « BENE RICONOSCIMENTO REATO IN COMMISSIONE UE, SEGNALE DI CIVILTÀ »

13.35 - venerdì 6 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Utero in Affitto. Pro Vita Famiglia: Bene riconoscimento reato in commissione UE. «Il riconoscimento dell’utero in affitto come reato relativo alla tratta degli esseri umani all’interno della Commissione Libe del Parlamento Europeo è un grande segnale di civiltà. Ringraziamo gli eurodeputati di Fratelli d’Italia che si sono spesi per questo e prendiamo atto, ma non ci stupisce, che alcune forze progressiste e di sinistra come Renew Europe abbiano tentato, per fortuna invano, di remare contro.

Chi spinge per l’utero in affitto non fa altro che incentivare una vera e propria tratta di esseri umani perché è la schiavitù del terzo Millennio, che sfrutta il corpo di donne povere e disperate e usa i bambini come oggetti da vendere e comprare per soddisfare i desideri ideologici di chi vuole avere figli a tutti i costi. Auspichiamo che questo importante passo in avanti sia da esempio per le forze politiche di maggioranza in Italia affinché l’utero in affitto come reato universale arrivi presto in Senato dopo l’approvazione alla Camera dello scorso luglio, così da diventare definitivamente legge». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.