A.C. TRENTO * CALCIO – AMICHEVOLI ESTIVE: “ I GIALLOBLÙ PERDONO IN CASA CONTRO IL PALERMO, I SICILIANI VINCONO 3-0 AL ‘BRIAMASCO’ “

20.47 - venerdì 4 agosto 2023

Il Trento, nella seconda amichevole stagionale, cade allo stadio Briamasco contro il forte Palermo. Al termine dell’incontro i tanti tifosi presenti hanno applaudito i Gialloblù che mercoledì torneranno in campo a Milanello per affrontare in amichevole il Milan.

Al Briamasco termina 3-0 per il Palermo ma i Gialloblù escono comunque tra gli applausi dei tanti tifosi presenti sulle tribune. I siciliani, che tra poche settimane saranno ai nastri di partenza del Campionato cadetto, ipotecano l’amichevole già nel primo tempo grazie alle reti di: Ceccaroni, Vasic e Brunori. Nel secondo tempo il Trento ci prova ma non riesce a concretizzare le occasioni create.

Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Fabbri, Vitturini, Ferri e Garcia Tena. In mezzo al campo agiscono: Rada, Sangalli e Di Cosmo mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Pasquato ai lati con Petrovic al centro dell’attacco. Dopo una mezz’ora di studio, al 30’ sono i Rosanero a passare in vantaggio grazie al colpo di testa di Ceccaroni che è preciso nel correggere in rete il cross di Stulac. Sette minuti più tardi è invece Vasic, raggiunto al centro dell’area di rigore da un passaggio al bacio di Brunori, a raddoppiare con un ottimo rasoterra che si insacca in rete.

Qualche istante prima del termine del primo tempo i Rosanero trovano anche la terza rete di giornata. Questa volta è Brunori a realizzarla direttamente dagli undici metri. Nel corso della seconda frazione il Trento è maggiormente propositivo ma non riesce comunque a concretizzare le occasioni costruite. Mercoledì 9 agosto il Trento tornerà in campo per disputare un’amichevole di lusso contro il Milan a Milanello. L’incontro si svolgerà a porte chiuse.

A.C. TRENTO 1921 – PALERMO FC 0-3 (0-3)

RETI: 30’pt Ceccaroni, 37’ Vasic, 45’ Brunori

TRENTO (4-3-3): Russo; Vitturini (1’st Frosinini), Ferri (1’st Semprini), Garcia Tena (1’st Trainotti), Fabbri (24’st Galazzini); Rada (1’st Di Cosmo), Sangalli (1’st Suciu), Attys (18’st Brevi); Anastasia (1’st Terrani), Petrovic (1’st Sipos), Pasquato (1’st Vaglica 35’st Ercolani).A disposizione: Di Giorgio.

Allenatore: Bruno Tedino

PALERMO (4-4-2): Pigliacelli (1’st Desplanches); Mateju (1’st Buttaro), Lucioni (1’st Graves), Marconi, Ceccaroni; Insigne, Stulac (1’st Nedelcearu), Gomes (18’st Di Mariano), Damiani (18’st Broh); Vasic (1’st Segre), Brunori (1’st Soleri). A disposizione: Nespola, Saric, Corona

Allenatore: Corini.

ARBITRO: Francesco Duranti di Trento

ASSISTENTI: Marco Marchesin di Rovigo e Enrico Antonini di Bassano

NOTE: 1.000 spettatori circa. Ammoniti 50’ Suciu. Recupero 1’ + 1’

INTERVISTE

BRUNO TEDINO: “La squadra oggi, contro una squadra forte come il Palermo, ha tenuto bene il campo per mezz’ora. Purtroppo, dopo la loro prima rete, si è allungata e innervosita. Dispiace aver perso ma la qualità del Palermo è evidente a tutti: sono una squadra forte, di talento e anche ben allenata. In questo momento dobbiamo continuare a lavorare in vista dell’inizio del campionato”.

CRISTIAN PASQUATO: “Questo Palermo, lo sapevamo, è un avversario complicato da affrontare e oggi lo ha confermato. Ciononostante, credo che questa gara ci debba servire in vista dell’inizio del campionato che, in questo momento, deve essere il nostro unico obiettivo. Ho sposato questo progetto e qui sto benissimo, non ho alcuna intenzione di andarmene. Penso, anzi, che questa squadra sia stata costruita bene e abbia tutte le qualità necessarie per fare un buon campionato. Qui a Trento ci sono le basi per fare qualcosa di importante. Dobbiamo solamente continuare a lavorare come stiamo facendo”.

Foto: Dejan Giacca