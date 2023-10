UILTRASPORTI * TRENTINO TRASPORTI: PETROLLI, « BUS NOTTURNI CON GLI AUTISTI STREMATI DA UNA GIORNATA DI LAVORO? »

20.18 - mercoledì 18 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bus notturni con gli autisti stremati da una giornata di lavoro? Non è una crociata contro le aziende di trasporto pubblico contro quello del trasporto privato, è necessario fare dei distinguo. Chi lavora per Trentino Trasporti è obbligato a sottoporsi visite mediche abilitative sistematiche a Verona, corsi formazione, test antidroga e regole ferree sulle ore di guida e dei riposi. Tutto questo, l’autista che lavora per il privato è un tabù. La crociata del sindacato la facciamo a tutela degli autisti, ma anche per le persone a bordo che potrebbero essere nostri famigliari.

Con gli episodi di cronaca che vediamo ogni giorno, gli autisti di autobus devono essere sottoposti a visite specifiche generali e un controllo dall’ente competente sulle ore di guida giornaliere. Non è giustificato un orario difforme da quello contrattuale con archi di lavoro disumani, mezzi obsoleti conseguentemente disservizi a volontà. Noi chiediamo al Comune e anche alla Provincia un incremento salariale in generale degli autisti, e più controlli sulle ore di guida prima di fornire servizi innovativi che possono rivelarsi controproducenti per il servizio (disservizi).

*

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti