senatore de bertoldi (fdi) * REPLICA AL PD: « è proprio vero “un bel tacer non fu mai scritto” – il detto SI adattA perfettamente a loro: il Partito Dei perdi Tempo PD-T »

AL PD TRENTINO O AL PD-T !

È proprio vero “un bel tacer non fu mai scritto”! Peccato come il detto, proveniente dal PD (o da quel che ne resta) si adatti perfettamente proprio a loro: il Partito Dei perdi Tempo PD-T !

Dopo decenni di governo, e oggi all’opposizione, i loro esponenti si dilettano a rallentare, con un ostruzionismo degno di “tempi moderni” con Charlie Chaplin, la massima Istituzione dell’Autonomia Trentina, sfoggiando un atteggiamento tra il comico e il surreale.

Per una visione in diretta di tale comportamento il cittadino ed elettore trentino può collegarsi in ogni momento al sito: https://www.consiglio.provincia.tn.it/…/Pages/diretta-video…

Conscio che la frustrazione per le continue sconfitte politiche subite ( e per quelle che verranno ) possano indurre i PerDiTempo alla censura degli avversari politici, dopo decenni di potere incontrastato, sono sempre disponibile a porre i miei uffici a loro disposizione per illustrare la mole di lavoro svolto quotidianamente, e pur nel mio ruolo di opposizione! Con i migliori auguri di buon lavoro, (oltre che di Buon Tempo) 😊