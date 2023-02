CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « PIAZZA DANTE, MINORENNE ARRESTATO PER DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI »

11.42 - venerdì 17 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“A margine della nota stampa preme segnalare che il risultato in questione è frutto oltre che del senso civico che contraddistingue la maggior parte dei cittadini trentini, sempre più attenti e tempestivi nel segnalare anomalie o situazioni di illegalità, anche della efficace sinergia tra le Forze dell’ordine, quotidianamente impegnate nel contrasto al crimine e al degrado che spesso si insinuano nelle nostre comunità. Nella circostanza è risultata assolutamente proficua l’osmosi tra l’agente della Questura di Trento e i Carabinieri operanti che ha permesso di recuperare ciò che di fatto aveva determinato la spropositata reazione e la rocambolesca fuga del giovane spacciatore.

È inoltre verosimile che lo stupefacente sequestrato fosse destinato a giovani clienti residenti in provincia, dato che la corriera su cui stava salendo il ragazzo arrestato era diretta presso una nota località della Val Rendena, in questo periodo tra l’altro intensamente frequentata da turisti.

Continuano senza sosta da parte degli uomini del Comando della Compagnia Carabinieri di Trento i servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nel capoluogo Trentino. Tra gli obiettivi di ieri, 15 febbraio 2023, anche la oramai ben nota Piazza Dante e le sue zone limitrofe dove, alle ore 14:30 circa, all’interno della stazione “autocorriere”, procedevano all’ordinario controllo di un giovanissimo avventore. Il giovane, poi risultato minorenne, si mostrava fin da subito particolarmente contrariato da quell’attività di polizia iniziando ad innervosirsi e agitarsi nei confronti dei militari operanti e provando infine a dileguarsi con una precipitosa fuga per le vicine vie del centro storico cittadino.

Riusciva solo per un attimo a far perdere le sue tracce, il tempo utile per trovare un nascondiglio di fortuna per la droga che deteneva sulla sua persona al momento del controllo, ma subito dopo veniva rintracciato dai Carabinieri che gli si erano messi alle calcagna. Liberatosi oramai dello stupefacente avrà certamente pensato di averla fatta franca ma di fatto non è stato così perché, anche questa volta, la collaborazione tra i privati cittadini e le forze dell’Ordine è risultata premiante: un commerciante del centro storico infatti aveva notato il giovane chinarsi in maniera sospetta nei pressi del suo negozio e abbandonare un “pacchetto” e di tale movimento aveva immediatamente informato personale della Questura di Trento che a sua volta in tempo reale ha condiviso la notizia con i Carabinieri che stavano procedendo ed ai quali quindi il commerciante ha consegnato l’involucro abbandonato dal fuggitivo. Al suo interno ben tre panetti di hashish per un totale di circa 300 grammi.

Il giovane, risultato minorenne, veniva tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, tradotto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

Lo stupefacente rinvenuto e posto sotto sequestro, verrà inviato al Laboratorio di Analisi Stupefacenti dell’Arma dei Carabinieri di Laives per gli esami di competenza.