RAI 1 – ” IL GIOVANE MONTALBANO “: « L’OMICIDIO DI UN GIOVANE MURATORE ALBANESE NASCONDE IL COINVOLGIMENTO DELLA MAFIA / IL FURTO DELLA BACHECA DELLE PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI »

Nuovo appuntamento con la prima serie de “Il giovane Montalbano”, interpretata da Michele Riondino e Sarah Felderbaum, in onda su Rai1 lunedì 29 giugno alle 21.25, dal titolo Il terzo segreto. Montalbano si trova ad indagare su due casi molto diversi: l’omicidio di un giovane muratore albanese che nasconde il coinvolgimento della mafia e il furto misterioso della bacheca delle pubblicazioni matrimoniali del comune di Vigata… Due casi complicati in cui Montalbano coinvolge anche Catarella, che ha modo di dimostrare il suo coraggio. Va a finire che Montalbano si dimentica di Livia, che per ripicca decide di risvegliare la sua gelosia. E così Montalbano finisce per immaginarsi una tresca tra la sua fidanzata e il vicecommissario Augello…