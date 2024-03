CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLI TERRITORIO: « APPENA TORNATO IN LIBERTÀ TENTA UN FURTO, ARRESTATO NUOVAMENTE 22ENNE TUNISINO »

12.49 - mercoledì 13 marzo 2024

Nel corso della tarda mattinata di martedì 12 marzo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno nuovamente arrestato un cittadino tunisino, pregiudicato di 22 anni, resosi responsabile dell’ennesimo tentato furto presso un concessionario di autovetture situato nella zona nord del Capoluogo. In particolare, il soggetto, approfittando della momentanea assenza dal piazzale del concessionario del personale preposto, si era intrufolato su di una vettura lì in esposizione, ma pronta per la vendita, cercando di allontanarsi indisturbato alla guida della stessa. Tuttavia, pochi istanti dopo, proprio un dipendente del concessionario, vedendo l’auto in movimento, era riuscito a frapporsi tra la stessa e la strada, di fatto, quindi, arrestandone la corsa: nella circostanza l’uomo alla guida aveva anche cercato di giustificarsi sostenendo, nientemeno, che il veicolo fosse in realtà di sua proprietà.

La pattuglia dei Carabinieri, giunta poco dopo sul posto, procedeva così all’arresto del soggetto, il quale veniva immediatamente identificato come colui che – solo due giorni fa – era già stato arrestato, sempre dalla Sezione Radiomobile, per avere tentato di asportare un’altra autovettura presso un concessionario di Gardolo, nonché come colui che si era reso protagonista dell’episodio di danneggiamento delle vetture parcheggiate lungo via delle Orfane non più tardi di giovedì scorso.

L’arrestato è stato successivamente condotto presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di via Barbacovi, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà nella mattinata odierna. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.