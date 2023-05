CAMPOBASE GIOVANI * AGRICOLTURA DI MONTAGNA: « PER DISCUTERE SU CRITICITÀ E PROSPETTIVE FUTURE DEL SETTORE, A LAVIS (31/5 – 20.30) »

08.22 - mercoledì 31 maggio 2023

Campobase Giovani organizza un evento sull’agricoltura di montagna per discutere sulle criticità e le prospettive future del settore, oggi 31 maggio ore 20.30 presso la Sala “Casa Pezcoller” in via Degasperi 22 a Lavis. L’intenzione è quella di aprire un dialogo con il territorio locale rispetto al tema dell’agricoltura di montagna. Il focus dell’incontro verterà su tematiche legate al ricambio generazionale, alla redditività dell’azienda agricola, alla necessità di continuare a preservare il paesaggio alpino e di come la zootecnia possa contribuire a quest’ultimo.

Nel dibattito interverranno, Stefano Carloni, Flavio Flessati e Alessandro Stimpfl, allevatori che ogni giorno si confrontano con le sfide legate a garantire economicità e crescita alle proprie attività. Grazie al contributo di Thomas Mauroner, allevatore sudtirolese, potremo avere una visione più ampia del territorio regionale. Moderano il dibattito Davide Demozzi e Andrea Melchiori Pedron di Campobase.