“ASSOCIAZIONE SCHIERARSI TRENTO“ * “ALBERI PER IL FUTURO”: « EVENTO, A POVO IL 18/11 VERRÀ PIANTUMATO UN CASTAGNO (ORE 10.00) »

11.06 - lunedì 13 novembre 2023

L’Associazione Schierarsi in occasione della festa dell’albero del 18 Novembre 2023 aderisce all’iniziativa promossa dall’ Associazione Gianroberto Casaleggio “Alberi per il futuro” link

Pertanto l’Associazione culturale Schierarsi – Piazza di Trento, comunica che Sabato 18 novembre 2023 alle ore 10.00 presso terreno privato A Povo in Via Graffiano verrà piantumato un castagno.

L’evento Facebook https://www.facebook.com/events/3107665839529576?ref=newsfeed

Info: trento@associazioneschierarsi.it