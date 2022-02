LEGA TRENTINO * CORTE CONTI: « SPESE, IL GRUPPO CONSILIARE NON HA MAI UTILIZZATO SOLDI PUBBLICI PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ESTRANEO ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE »

18.49 - mercoledì 23 febbraio 2022

In merito alla notizia apparsa oggi su un quotidiano locale, in cui si parla di presunte “spese facili” effettuate coi fondi destinati ai Gruppi del Consiglio provinciale, si precisa che il Gruppo consiliare della Lega non ha mai utilizzato soldi pubblici per l’acquisto di materiale estraneo alla sua all’attività istituzionale.

La Corte dei Conti non ha contestato alcuna spesa presente nel rendiconto del Gruppo consiliare: infatti, le richieste di chiarimento pervenute riguardano esclusivamente prodotti omaggio, spediti da un noto sito di materiale di cancelleria contestualmente ad alcuni ordini effettuati dal gruppo. Tali omaggi sono stati interamente “a costo zero” e, quindi, non hanno comportato nessuna spesa a carico della collettività.

Gruppo consiliare Lega Salvini Trentino