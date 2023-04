GALATEO (FDI) * PRODOTTI A KM 0: « APPROVATO IL MIO ODG CHE IMPEGNA LA GIUNTA PAB A SOSTENERE L’UTILIZZO DI PRODOTTI A FILIERA CORTA »

15.26 - venerdì 14 aprile 2023



Approvato oggi in Consiglio Provinciale un ordine del giorno presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia Marco Galateo, che impegna la Giunta Provinciale a sostenere ed incentivare l’utilizzo di prodotti a filiera corta nella ristorazione e nelle strutture alberghiere locali e a creare sinergie tra ristoratori e contadini vicini. Ordine del giorno che, come tutto il Disegno di Legge provinciale, va nell’indirizzo che il Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida sta dando a livello nazionale.

Molto soddisfatto dell’approvazione il consigliere Galateo. Il rappresentante bolzanino di Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza dei prodotti agroalimentari a chilometro zero, venduti o somministrati nelle vicinanze del luogo di produzione che si distinguono per la loro elevata qualità, il prezzo contenuto, i ridotti costi di imballaggio, trasporto e distribuzione e garantiscono al contempo freschezza e genuinità. Far parlare tra loro albergatori e contadini dello stesso territorio porterà un valore aggiunto al turismo e abbatterà un muro oggi ancora presente tra queste categorie che condividono lo steso territorio.

La protezione della qualità dei prodotti nazionali e locali si è imposta con decisione all’attenzione pubblica, e il Disegno di Legge a cui l’ordine del giorno è stato allegato ha come finalità la promozione dell’informazione dei consumatori in un’ottica di consumo responsabile.

“Questa normativa – spiega Galateo – valorizza la filiera agroalimentare, con particolare attenzione alle produzioni locali, al chilometro zero e al biologico, il cui utilizzo diventa criterio premiante. Il settore agroalimentare riveste un ruolo fondamentale nell’economia altoatesina. In Provincia di Bolzano, grazie a 16.500 aziende agricole, si producono ogni anno prodotti alimentari di eccellenza come speck, latte e derivati (formaggi e yogurt), vino, mele e succhi di frutta, ma anche cereali.”

“Con l’approvazione dell’ordine del giorno – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – si rafforza l’impegno della Provincia di Bolzano nel sostenere la filiera corta e l’economia locale, promuovendo la sostenibilità ambientale e la qualità dei prodotti agroalimentari altoatesini.

La segreteria del consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia