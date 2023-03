CCIAA – TRENTO * ENO-GASTRONOMIA: « “DALL’ORIGINE ALLA TAVOLA, VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE TRENTINE”, A PALAZZO ROCCABRUNA DAL 9 MARZO »

11.08 - lunedì 6 marzo 2023

Accademia d’Impresa inaugura un nuovo progetto enogastronomico. Dall’origine alla tavola, un viaggio alla scoperta dell’eccellenze del Trentino. Dal 9 marzo 2023.

Si intitola “Dall’origine alla tavola”, ed è la nuova attività formativa di Accademia di Impresa dedicata alla scoperta dei prodotti trentini. L’iniziativa nasce da una sinergia a servizio del territorio che vede la collaborazione di Accademia d’Impresa, Università degli Studi di Trento, Fondazione E. Mach, LILT-Lega italiana per la lotta contro i tumori, Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, Associazione italiana celiachia.

Il progetto si articola in un ciclo di eventi formativi a tema che affrontano il mondo dei prodotti tipici dal punto di vista antropologico, economico, scientifico-nutrizionale e gastronomico. Ogni percorso, che si rivolge sia a consumatori che ad operatori di settore, si sviluppa in più giornate che coinvolgono relatori con competenze diverse nonché aziende produttive, partner strategici per la valorizzazione dei nostri giacimenti enogastronomici.

Si parte il 9 marzo alle 18.00 a Palazzo Roccabruna con il seminario gratuito dal titolo “Il mondo dell’olio extravergine di oliva”. Interverranno Marta Villa, antropologa culturale; Andrea Bonoldi, docente e storico dell’economia; Fulvio Mattivi, docente di chimica degli alimenti; Lucio Lucchin, medico specialista in scienza dell’alimentazione. Non mancheranno, nei giorni successivi, visite presso i produttori (17 marzo) ed esperienze laboratoriali a Palazzo Roccabruna in compagnia di chef e sommelier (27 marzo). Coordina il progetto Laura Andreolli, responsabile area “Gusto trentino” di Accademia d’Impresa.

Dopo l’olio il progetto “Dall’origine alla tavola” affronterà il tema della mela e nella seconda parte dell’anno quello della castagna

L’impostazione dei singoli percorsi sarà sempre la stessa: offrire ai partecipanti l’opportunità di un’esperienza culturale ed enogastronomica che integri, in una prospettiva di complementarità, quegli aspetti sociali, economici, nutrizionali ed enogastronomici che fanno di un prodotto agroalimentare un testimone del territorio, del suo ambiente e della sua storia.

Per informazioni www.accademiadimpresa.it