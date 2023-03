FIMMG – TRENTINO * COVID: « GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE ALPINI DI NAGO-TORBOLE ABBIAMO SOMMINISTRATO 4.000 DOSI DI VACCINO »

18.53 - sabato 4 marzo 2023

Un GRAZIE caloroso all’Associazione Alpini Nago per averci aiutato per oltre 2 anni a condurre la campagna anticovid nel Comune di Nago Torbole, durante la quale abbiamo somministrato oltre 4000 dosi di vaccino nella Medicina di Gruppo Integrata. Gli Alpini sono stati preziosi nel tranquillizzare i cittadini che all’inizio erano dubbiosi e spaventati, diligenti nel far mantenere l’ordine, il distanziamento e le mascherine, disponibili a risolvere i piccoli problemi logistici quotidiani, calorosi nel sorreggere il lavoro dei sanitari con la loro proverbiale allegria. GRAZIE all’infermiera Elisa Denti, alle segretarie Claudia Bellotti, Serena Bertamini e Fernanda Rigatti, ai Colleghi Saverio Mantione, Olga Cretu e Barbara Dalbosco.

GRAZIE al sindaco Gianni Morandi ed al suo staff per aver concesso l’impiego come Centro Vaccinale della magnifica Colonia Pavese sul Garda, tra i punti vaccinali più belli d’Italia. GRAZIE ai Servizi di Igiene Pubblica per aver reso via via più semplice la logistica della distribuzione dei vaccini ed alla dirigenza APSS e provinciale per l’accordo sui collaboratori di studio ed infermieri a disposizione dei medici di famiglia, senza i quali non sarebbe stata nemmeno immaginabile una campagna nei nostri studi. Ora lavoriamo ad un cambio di passo su semplificazione ed aggregazioni.

Il mio GRAZIE sottintende quello di tutti i cittadini che hanno evitato ospedalizzazioni, ricoveri in rianimazioni e soprattutto decessi grazie alla vaccinazione.

Report campagna vaccinale popolazione assistita (1554 persone):

– 698 soggetti hanno sicuramente contratto la malattia (tampone nasofaringeo positivo) cui si aggiungono 50 reinfezioni (45% della popolazione).

*

Valerio Di Giannantonio, segretario provinciale FIMMG