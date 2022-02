MOVIMENTO 5 STELLE * ASSEMBLEA ISCRITTI: « DALLE 8.00 ALLE 22.00 DELL’11 MARZO 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE, CON STRUMENTO TELEMATICO ON LINE SKYVOTE »

21.23 - martedì 22 febbraio 2022

È convocata l’assemblea degli iscritti dalle ore 08:00 alle ore 22:00 del 10 marzo 2022 in prima convocazione e dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dell’11 marzo 2022 in seconda convocazione

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ripetizione della deliberazione assembleare adottata in date 2/3 agosto 2021 avente ad oggetto “la proposta di modifica dello Statuto e contestuale revoca della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021”, ai fini della sua conferma/convalida;

Approvazione dello Statuto del Movimento 5 Stelle nella versione approvata il 2/3 agosto 2021, aggiornato con le modifiche richieste dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici ai fini dell’iscrizione del Movimento 5 Stelle nel registro di cui all’art. 4, d.l. 28 dicembre 2013 n. 149, e della conseguente ammissione ai benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del citato d.l. n. 149/2013 (deducibilità dei contributi e c.d. 2X1000).

Il testo dello Statuto adottato in date 2/3 agosto 2021 è disponibile qui (punto 1 dell’Ordine del giorno)

Il testo del Statuto aggiornato con le modifiche richieste dalla Commissione è consultabile qui (punto 2 dell’Ordine del giorno)

La tabella illustrativa delle modifiche è consultabile qui (punto 2 dell’Ordine del giorno)

Si specifica che potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi come da Regolamento adottato dal Comitato di Garanzia l’8 novembre 2018 a mente del quale “Potranno prender parte a tutte le future convocazioni dell’Assemblea gli iscritti da almeno sei mesi con documento certificato”.

Gli iscritti aventi diritto a partecipare all’Assemblea potranno far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni entro le ore 20 dell’8 marzo 2022, scrivendo alla e-mail assemblea@movimento5stelle.eu

Giuseppe Conte

Vito Claudio Crimi

Paola Taverna

ciascuno nella propria qualità

La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote.

Ciascun Iscritto può far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni entro le ore 20 del giorno 8 marzo 2022 all’indirizzo e-mail assemblea@movimento5stelle.eu

Tutti gli iscritti abilitati al voto il giorno precedente al voto riceveranno una e-mail con il link personale per accedere all’area di voto:

– oggetto della e-mail: “Votazione per approvazione Statuto: link di accesso al voto”– mittente della e-mail: votazioni@movimento5stelle.eu

Se non trovate la e-mail vi ricordiamo di cercare anche nelle cartelle SPAM e/o PROMOZIONI della vostra casella di posta elettronica.

IL LINK PER L’ACCESSO ALL’AREA DI VOTO SARA’ DISPONIBILE ANCHE ACCEDENDO AL PROPRIO PROFILO SU PORTALE.MOVIMENTO5STELLE.EU

Per richiedere assistenza durante la votazione scrivere a supporto@movimento5stelle.eu