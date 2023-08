ITALIA NOSTRA * LAGO DI GARDA: « CICLOVIA A SBALZO, CI SONO ALTERNATIVE ALLO SCIAGURATO PROGETTO TRENTINO » (PFD)

13.10 - martedì 1 agosto 2023





A seguito delle dichiarazioni del Presidente Fugatti riportate ieri su L’Adige, e a nome delle 3 Sezioni di Italia Nostra Trento-Verona-Brescia, invio il documento condiviso sulla ciclovia del Garda.

È un grido di allarme, soprattutto per la modalità con cui è stato progettato il tratto trentino della ciclovia del Garda. Non siamo contrari ai collegamenti ciclistici, ma riteniamo non sia accettabile distruggere la bellezza delle coste rocciose a picco sul Garda con l’infissione di tonnellate di strutture metalliche impattanti sia sotto l’aspetto paesaggistico che naturalistico. Ci sono alternative allo sciagurato progetto trentino, che viene mistificato come nuova infrastruttura turistica … che permette … lo sviluppo di una mobilità sostenibile, la promozione del patrimonio storico-artistico nonché la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi naturalistici (sic!). In questo caso per rimirare la bellezza si distrugge la bellezza.

Significativo è che nel numero di ieri del quotidiano L’Adige sia riportata a pag. 24 la dichiarazione di Fugatti che il progetto è esecutivo e sarà realizzato in tempi brevi e a pag. 6 la recensione di un’interessante mostra di pittura dal titolo “Il Garda visto da quassù”, con settanta opere di pittori di fine 800 – primi 900 (tra cui Johann Wolfgang Goethe) che hanno comunicato l’esperienza del Grand Tour come immersione in una “meraviglia della natura e uno spettacolo incantevole”, dove … lo spirito si nutre della bellezza del paesaggio lacustre. Per dirla con la curatrice Roberta Bonazza: il Benaco per la Mitteleuropa ha sempre rappresentato il Sud più vicino.

Ritengo quindi che l’argomento non sia da relegare ad un ambito esclusivamente territoriale, ma meriterebbe la prima pagina, dato l’interesse nazionale ed internazionale che il nostro straordinario ambiente del Garda, e soprattutto dell’alto Garda, ha da sempre suscitato.

