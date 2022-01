AVV. BARBARA BALSAMO – AUTONOMISTI POPOLARI * ELEZIONE MATTARELLA: « LA RIELEZIONE PER RIPIEGO CREDO CHE NON SIA UN ORGOGLIO PER NESSUNO, NÉ PER LUI NÉ PER IL PARLAMENTO NÉ PER I CITTADINI »

20:41 - 30/01/2022

Abbiamo il Mattarella bis …. Tanto osteggiato e tanto voluto a scapito di una buona politica. Parole che si riferiscono non certo al Presidente Mattarella che in questi 7 anni ha sempre garantito e, mai in alcun modo infragilito, la nostra Autonomia dimostrando di conoscerla e di volerne essere garante (cosa non scontata).

In questa settimana e, forse anche prima, abbiamo assistito ad un teatrino non degno di un popolo come il nostro che senza dubbio poteva essere evitato tanto era chiaro a tutti che questo sarebbe stato l’epilogo. Come cittadini ci si aspettava, davanti al NO al rinnovo più volte espresso, un Mattarella che invitava tutte le forze politiche “a lasciar da parte ogni particolarismo per il bene del Paese”. Invece sono emersi tutti i personalismi e i particolarismi.

Il Mattarella bis, come all’epoca il Governo Draghi, nasce dal fallimento della politica italiana, dovuto alla sua frantumazione e impreparazione.

Ognuno in questa settimana si è preoccupato solo di essere il regista o il propositore di un giusto e rispettabile nome condiviso. E, quindi, da qui, l’avvio al tritacarne di nomi, di personalità, di professionisti, di politici e purtroppo ciò è avvenuto inserendo nel tritacarne anche il popolo che assisteva inerme.

Unico obiettivo finale garantire stabilità all’Italia di fronte all’Europa, alle banche, all’alta finanza.

Poteva essere l’occasione per eleggere al Quirinale una personalità diversa ma purtroppo è mancato il coraggio ed ha prevalso il mantenere lo status quo.

Il Parlamento ha dimostrato di non essere in grado di dialogare e di rappresentare il popolo che lo ha eletto. Quale è stato il ruolo dei partiti? Avrebbero potuto giungere al risultato di oggi senza sottoporre il popolo a questa bagarre. Oggi tutti si dicono contenti del Mattarella bis: ma allora perché non parlarne prima magari ricorrendo ad una prorogatio vista l’importanza di Draghi a Palazzo Chigi?

Che il parlamento non sia più espressione del popolo e pensi solo a raggiungere il suo vitalizio? Ma dove è finita la buona politica? Dove è finita la politica delle scelte?dei programmi? Quella coerente?

Hanno perso credibilità gli uni e gli altri.

Il rischio di crisi di Governo e di governi bis/tris, con un altro Presidente che non fosse Mattarella, era troppo elevato in un momento in cui l Italia ha riassunto credibilità e deve attuare il PNRR. Il risultato finale da stabilità al paese anche se purtroppo evidenzia motivazioni sottese alle scelte partitiche che nulla hanno a che fare con scelte per il bene del Paese. Classe politica inadeguata e purtroppo senza strategia lungimirante ma sempre navigante a vista. È risultata palese la ritirata e la resa dei partiti di fronte all’evidenza di non riuscire a trovare una quadra e una soluzione e quindi nonostante le critiche che ogni giorno apportano e che sentiamo in tv e che leggiamo sui quotidiani hanno preferito mantenere lo status quo.

“Mentre il Senato chiacchiera Annibale è alle porte”. La rielezione per ripiego credo che non sia un orgoglio per nessuno né per lui né per il Parlamento né per i cittadini ma, complimentandoci con lui per aver fatto una scelta responsabile, auguriamo al Presidente Mattarella buon lavoro.

*

Avv. Barbara Balsamo

Segretario politico Autonomisti Popolari – Trentino