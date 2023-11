CANTIERE DI PACE – TRENTINO * #STAFFETTADIGIUNOTRENTINO: « PER TESTIMONIARE LA VICINANZA ALLE VITTIME DELLE GUERRE » (CALENDARIO FINO AL 27/11)

09.54 - lunedì 13 novembre 2023

Staffetta “Digiuno per la Pace e il cessate il fuoco”. Nei venerdì e lunedì di novembre la staffetta del digiuno per la Pace vuole testimoniare la vicinanza alle vittime delle guerre e condannare ogni forma di violenza. La staffetta “Digiuno per la Pace e il cessate il fuoco” è promossa dal Cantiere di Pace del Trentino e dal Centro Pace di Rovereto in rete con tante associazioni del Trentino.

CALENDARIO

Lunedì 13 novembre – Khezar I., Leila L., Jihane S., Najoua M., Siham D, Jacopo Z., Silvano B. e Laura M., Lucia C., Dandrea W.

Venerdì 17 novembre – Ilaria P. , Maria Grazia S., Roberto M., Fiordanna D., Miriam F., Paolo M., Giovanna S., Luigi A., Mariangela D., Manuela G., Nives M., Chiara C.

Lunedì 20 novembre – Khezar I., Leila L., Jihane S., Najoua M., Siham D.

Venerdì 24 novembre – Ilaria P., Alberto T. e Giulia B., Miriam F., Giovanna S., Luigi A., Walter N,

Rudi Patauner, Manuela G., Chiara C.

Lunedì 27 novembre – Khezar I., Leila L., Jihane S., Najoua M., Siham D.

Come aderire alla #staffettadigiunotrentino? Guarda il calendario pubblico sul sito www.rovepace.org e invia un email a staffettadigiunotrentino@gmail.com per fissare il tuo giorno.

Dichiarazione del “Digiuno per la Pace e il cessate il fuoco”. La nostra condanna contro ogni forma di violenza, di aggressione e di rappresaglia contro la popolazione civile, sia Palestinese, sia Israeliana è assoluta. Hamas deve immediatamente rilasciare gli ostaggi e cessare le ostilità per il bene del popolo palestinese. Israele non deve reagire con la sua potenza militare contro la popolazione della Striscia di Gaza o usare metodi di rappresaglia come togliere cibo, luce, acqua ad una popolazione anch’essa ostaggio della violenza scatenata da Hamas, senza vie di fuga ed impossibilitata a proteggere le famiglie, i bambini e gli anziani.

Il 7 ottobre ha segnato una radicale svolta militare, di guerra, che porterà nuove vittime e nuovo odio senza risolvere le cause che, da quasi un secolo, travolgono la popolazione e la terra di Palestina e d’Israele. È evidente per di più il rischio imponderabile del conflitto che potrebbe travolgere il Medio Oriente. Siamo a chiedere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di assumersi la propria responsabilità di organo garante del diritto internazionale chiedendo alle parti l’immediato cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri, il rispetto del diritto umanitario per evitare ulteriore spargimento di sangue, con l’impegno di convocare, con urgenza, una Conferenza di pace che risolva, finalmente, la questione Palestinese, condizione che porrebbe fine all’occupazione Israeliana ed alla resistenza armata Palestinese, ristabilendo così le condizioni per la costruzione di società pacifiche e democratiche.

Noi, come componenti della società civile italiana ed internazionale, siamo pronti a fare la nostra parte per sostenere il cammino della pace, in rete con le associazioni israeliane e palestinesi, anche con la pratica di digiuno nonviolento consapevole che oggi, ancora di più, ci aiuta a confermare che la via della mediazione, del confronto e del negoziato sono le sole vie per risolvere i conflitti.

Si fermino le guerre! Israele-Palestina, riprendiamo per mano la Pace. La #staffettadigiunotrentino è promossa dal Cantiere di Pace del Trentino e dal Centro Pace di Rovereto in rete con tante associazioni del Trentino.

