POSTE ITALIANE * VACCINI; « CONSEGNATE ALL’OSPEDALE SANTA CHIARA DI TRENTO 2.600 DOSI DI ASTRAZENECA E 1.400 DI JOHNSON-JOHNSON, IN COLLABORAZIONE CON LE FORZE ARMATE »

I furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, hanno consegnato oggi, all’Ospedale Santa Chiara di Trento, 4.000 dosi di vaccino così suddivise: 2.600 dosi di vaccino AstraZeneca e 1.400 di Johnson&Johnson.

La consegna è avvenuta anche questa volta in collaborazione con le Forze Armate. I mezzi speciali di Sda, attrezzati con celle frigorifere, hanno portato alla destinazione finale dell’ospedale di Trento un totale di 4.000 dosi di vaccini.

Da ieri è di nuovo sulle strade la flotta di SDA Express Courier: 28 furgoni speciali sono in viaggio per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria per distribuire complessivamente entro oggi 327.700 dosi di vaccino Vaxzevria, di Astrazeneca, e Janssen, di Johnson&Johnson ai punti di raccolta regionali di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia.