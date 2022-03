CISL MEDICI * DOTTORESSA SCARPA – FORNACE: PAOLI, « IL NOSTRO COMITATO AZIENDALE SI È ATTIVATO PER NON DANNEGGIARE L’ULTIMO SUO EMOLUMENTO »

10.22 - mercoledì 30 marzo 2022

In relazione a quanto dichiarato sul quotidiano locale di oggi, in riferimento al pensionamento della dr.ssa Scarpa, medico di base a Fornace, Cisl medici, sindacato di maggioranza assoluta della medicina generale in Trentino, segnala che in data 22 marzo c.m. si è riunito il Comitato aziendale della medicina generale, secondo quanto previsto dal nostro contratto di lavoro per non danneggiare l’ultimo emolumento della stessa dr.ssa Scarpa.

Esso ha concordato all’unanimità l’aumento del numero di massimale dei medici che lavorano in quell’ambito, come già sta accadendo in gran parte di tutto il Trentino. Ricordiamo a tutti i trentini che, data l’emergenza di medici di famiglia non attratti da questo tipo di lavoro in tutta Italia, in pandemia, il massimale attuale di 1000 assistiti,v alido fin dal 2010, è stato superato dalle circostanze in tutte le Regioni italiane. Ed è stato concordato anche con le OOSS della medicina generale trentine, nell’ultimo accordo provinciale, il superamento del limite di 1575 a discrezione del medico che accetta le scelte, senza alcun obbligo.

Secondo quanto ci ha dichiarato in Commissione l’APSS, i pazienti senza medico, nell’àmbito di riferimento, al 1 aprile 2022, sono 700. E secondo quanto previsto dall’Accordo provinciale del 2020, un medico avrebbe già dato disponibilità ad aprire, da subito, ambulatorio a Fornace stessa; mentre altri tre sarebbero disponibile ad aumentare il numero dei propri assistiti in zona, coprendo tutti i pazienti attualmente senza medico.

Sta ora alla Comunità di Fornace mettere il medico, che aprirà ambulatorio in loco, nella predisposizione di poter fare il proprio lavoro nei migliore dei modi possibili, attraendo al contempo altri professionisti in quella zona. Gli alti costi di eventuali ambulatori, l’affitto della domiciliazione, i costi per le utenze, l’aumento incontrollato di energia, riscaldamento e benzina, infatti, rendono altresì difficoltoso trovare medici che si prestino all’attività convenzionata che è diventata questo affascinante lavoro di prossimità.

I gruppi integrati, voluti espressamente dall’Assessore Segnana e dal Direttore Generale Ferro, rendono vieppiù appetibile questa attività anche a Civezzano e Fornace, dato che assommano aumenti economici e personale di studio a disposizione dei medici stessi in maniera del tutto gratuita, a sostegno dell’aumento dei pazienti per ogni medico.

Dott.Nicola Paoli

Segretario generale Cisl medici del Trentino